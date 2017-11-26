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26.11.2017 г. 05:29
  
 



ВИДЕО: Canada Russia Series-2017. 4 матч. Канада OHL - Россия 4:2
14.11.2017 г. 11:31
Сборная России U20 - Сборная лиги Онтарио – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

0:1 Сузуки (Тимминс), 3:12 бол.
1:1 Алтыбармакян (Елизаров, Полодян), 6:36
2-й период
2:1 Соколов (Саморуков, Манукян), 28:29
2:2 Тимминс (Сузуки, Типпет), 31:53-бол
2:3 Сузуки (Тимминс, Дарзи), 44:09
2:4 Бал (Формингтон, Анг), 44:40
Броски: 25:33

Россия: Сухачев (Мельничук, 44:40). Зайцев (К) – Кныжов, Алтыбармакян – М.Мальцев (А) – Полодян; Макеев – Саморуков, Манукян – Липанов – Соколов. Шепелев – Алексеев, Цыплаков – Рассейкин – Рахимулин. Калинин – Елизаров, Романов – Моисеев – Веряев. результаты всех матчей

 
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