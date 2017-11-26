





ВИДЕО: Кубок Карьяла-2017. Россия уверенно победила Чехию Сборная России в матче Кубка "Карьяла" обыграла Чехию (5:2). В составе россиян хет-триком отметился Михаил Григоренко, еще по шайбе забросили Кирилл Капризов и Динар Хафизуллин.



Россия – Чехия – 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)



1:0 Григоренко (Токранов), 4:23

2:0 Григоренко (Калинин), 11:10

3:0 Капризов (Гусев, Нестеров), 23:40-бол

3:1 Кубалик (Коварж, Ржепик), 30:36-бол

4:1 Григоренко (Красковский), 33:06

5:1 Хафизуллин (Мозякин, Ткачев), 55:36

5:2 Клепиш (Коварж), 59:52





Вратари: Сорокин - Мазанец.

Штраф: 6 - 18.

Броски: 35 (9+14+12) - 28 (7+8+13).



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