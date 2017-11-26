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ВИДЕО: Кубок Карьяла-2017. Россия уверенно победила Чехию
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12.11.2017 г. 17:37
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Сборная России в матче Кубка "Карьяла" обыграла Чехию (5:2). В составе россиян хет-триком отметился Михаил Григоренко, еще по шайбе забросили Кирилл Капризов и Динар Хафизуллин.
Россия – Чехия – 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
1:0 Григоренко (Токранов), 4:23
2:0 Григоренко (Калинин), 11:10
3:0 Капризов (Гусев, Нестеров), 23:40-бол
3:1 Кубалик (Коварж, Ржепик), 30:36-бол
4:1 Григоренко (Красковский), 33:06
5:1 Хафизуллин (Мозякин, Ткачев), 55:36
5:2 Клепиш (Коварж), 59:52
Вратари: Сорокин - Мазанец.
Штраф: 6 - 18.
Броски: 35 (9+14+12) - 28 (7+8+13).