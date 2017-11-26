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ВИДЕО: Кубок Карьяла-2017. Россия победила Швейцарию
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11.11.2017 г. 18:25
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В матче Кубка "Карьяла" сборная России одержала победу над Швейцарией – 6:2.
Швейцария - Россия - 2:6 (2:1, 0:0, 0:5)
0:1 Шалунов (Гусев, Нестеров), 4:19-бол
1:1 Мозер (Дю Буа, Амбюль), 14:49-бол
2:1 Праплан (Хас, Шеппи), 19:34-бол
2:2 Калинин (Григоренко, Красковский), 46:04
2:3 Нестеров (Гусев, Хафизуллин), 46:45
2:4 Ничушкин (Мозякин, Киселевич), 50:01
2:5 Григоренко (Красковский, Токранов), 51:08
2:6 Ткачев Мозякин, Григоренко), 59:47
Вратари: Хиллер - Сорокин.
Штраф: 12 - 33.
Броски: 31 (10+14+7) - 34 (14+8+12).