





ВИДЕО: Кубок Карьяла-2017. Россия победила Швейцарию В матче Кубка "Карьяла" сборная России одержала победу над Швейцарией – 6:2.



Швейцария - Россия - 2:6 (2:1, 0:0, 0:5)



0:1 Шалунов (Гусев, Нестеров), 4:19-бол

1:1 Мозер (Дю Буа, Амбюль), 14:49-бол

2:1 Праплан (Хас, Шеппи), 19:34-бол

2:2 Калинин (Григоренко, Красковский), 46:04

2:3 Нестеров (Гусев, Хафизуллин), 46:45

2:4 Ничушкин (Мозякин, Киселевич), 50:01

2:5 Григоренко (Красковский, Токранов), 51:08

2:6 Ткачев Мозякин, Григоренко), 59:47

Вратари: Хиллер - Сорокин.



Штраф: 12 - 33.

Броски: 31 (10+14+7) - 34 (14+8+12).



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