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26.11.2017 г. 05:28
  
 



ВИДЕО: Canada Russia Series-2017. 3 матч. Канада OHL - Россия 2:5
10.11.2017 г. 10:38
Россия U20 – Сборная лиги Онтарио – 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

1:0 Рэддиш, 0:36-буллит
1:1 Саморуков (Курашов), 7:31
2:1 Манукян (Макеев, Липанов), 16:24-бол
2:2 Машерин (Пу, Типпет), 27:59
3:2 Манукян (Липанов, Соколов), 29:43
4:2 Полодян (Веряев, 36:15
5:2 Полодян, 59:09-пустые ворота
Броски: 18:37

Сборная России: Мельничук (Сухачев).Кныжов – Зайцев (К), Алтыбармакян – М.Мальцев (А) – Полодян. Макеев – Д.Алексеев, Манукян – Липанов – Соколов. Курашов – Саморуков, Рахимулин – Рассейкин – Кара. Шепелев – А.Мальцев, Романов – Иванов – Веряев (А).

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