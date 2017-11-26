





ВИДЕО: Canada Russia Series-2017. 3 матч. Канада OHL - Россия 2:5 Россия U20 – Сборная лиги Онтарио – 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)



1:0 Рэддиш, 0:36-буллит

1:1 Саморуков (Курашов), 7:31

2:1 Манукян (Макеев, Липанов), 16:24-бол

2:2 Машерин (Пу, Типпет), 27:59

3:2 Манукян (Липанов, Соколов), 29:43

4:2 Полодян (Веряев, 36:15

5:2 Полодян, 59:09-пустые ворота

Броски: 18:37



Сборная России: Мельничук (Сухачев).Кныжов – Зайцев (К), Алтыбармакян – М.Мальцев (А) – Полодян. Макеев – Д.Алексеев, Манукян – Липанов – Соколов. Курашов – Саморуков, Рахимулин – Рассейкин – Кара. Шепелев – А.Мальцев, Романов – Иванов – Веряев (А). результаты всех матчей Обсудить последние хоккейные новости можно на нашем форуме







