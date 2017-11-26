|
ВИДЕО: Canada Russia Series-2017. 3 матч. Канада OHL - Россия 2:5
|
10.11.2017 г. 10:38
|
Россия
U20 – Сборная лиги Онтарио – 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
1:0 Рэддиш, 0:36-буллит
1:1 Саморуков (Курашов), 7:31
2:1 Манукян (Макеев, Липанов), 16:24-бол
2:2 Машерин (Пу, Типпет), 27:59
3:2 Манукян (Липанов, Соколов), 29:43
4:2 Полодян (Веряев, 36:15
5:2 Полодян, 59:09-пустые ворота
Броски: 18:37
Сборная
России: Мельничук
(Сухачев).Кныжов – Зайцев (К), Алтыбармакян –
М.Мальцев (А) – Полодян. Макеев – Д.Алексеев,
Манукян – Липанов – Соколов. Курашов –
Саморуков, Рахимулин – Рассейкин – Кара. Шепелев
– А.Мальцев, Романов – Иванов – Веряев
(А).
результаты
всех матчей