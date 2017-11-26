





ВИДЕО: Кубок Карьяла-2017. Россия уступила Финляндии Сборная России уступил Финляндии в своем первом матче на Кубке "Карьяла". У россиян по шайбе забросили Кирилл Капризов и Сергей Плотников.



Финляндия - Россия – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)



1:0 Кемппайнен (Юнттила, Койвисто), 1:55

2:0 Хейсканен (Пильстрем, Анттила), 23:10

2:1 Капризов (Гусев), 26:41

2:2 Плотников (Телегин, Войнов), 37:07

3:2 Охтамаа (Анттила), 50:52



Вратари: Коскинен - Шестеркин

Штраф: 31 - 29.

Броски: 17 (5+9+3) - 24 (6+10+8).



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