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26.11.2017 г. 05:28
  
 



ВИДЕО: Кубок Карьяла-2017. Россия уступила Финляндии
09.11.2017 г. 22:15
Сборная России уступил Финляндии в своем первом матче на Кубке "Карьяла". У россиян по шайбе забросили Кирилл Капризов и Сергей Плотников.

Финляндия - Россия – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

1:0 Кемппайнен (Юнттила, Койвисто), 1:55
2:0 Хейсканен (Пильстрем, Анттила), 23:10
2:1 Капризов (Гусев), 26:41
2:2 Плотников (Телегин, Войнов), 37:07
3:2 Охтамаа (Анттила), 50:52

Вратари: Коскинен - Шестеркин
Штраф: 31 - 29.
Броски: 17 (5+9+3) - 24 (6+10+8).

 
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