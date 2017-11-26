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ВИДЕО: Кубок Карьяла-2017. Россия уступила Финляндии
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09.11.2017 г. 22:15
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Сборная России уступил Финляндии в своем первом матче на Кубке "Карьяла". У россиян по шайбе забросили Кирилл Капризов и Сергей Плотников.
Финляндия
- Россия – 3:2 (1:0,
1:2, 1:0)
1:0 Кемппайнен (Юнттила, Койвисто), 1:55
2:0 Хейсканен (Пильстрем, Анттила), 23:10
2:1 Капризов (Гусев), 26:41
2:2 Плотников (Телегин, Войнов), 37:07
3:2 Охтамаа (Анттила), 50:52
Вратари: Коскинен - Шестеркин
Штраф: 31 - 29.
Броски: 17 (5+9+3) - 24 (6+10+8).