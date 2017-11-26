





ВИДЕО: Canada Russia Series-2017. 2 матч. Канада WHL - Россия 3:4 Россия U20 – Сборная Западной лиги - 4:3 (0:1, 1:2, 3:0) 0:1 Дюбе (Стил, Бин), 1:27-бол

0:2 Кенневилль (Дюбе, Стил), 26:17-бол

0:3 Кенневилль (Дюбе, Стил), 28:33-бол

1:3 М.Мальцев (Полодян, Цыплаков), 36:22

2:3 А.Мальцев, 46:28

3:3 Алтыбармакян, 50:07

4:3 М.Мальцев (Алтыбармакян, Зайцев), 52:08-мен.

Нереализованный буллит: Линд, 31:22 (вратарь)

броски 33:32



Россия: Бердин (Мельничук). Кныжов - Зайцев (К), Алтыбармакян - М.Мальцев (А) - Полодян. Минулин - А.Алексеев, Манукян - Рассейкин - Веряев. Калинин - Елизаров, Романов - Иванов - Кара. Шепелев - А.Мальцев, Цыплаков - Моисеев - Рахимулин.

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