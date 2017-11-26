ВИДЕО: Canada Russia Series-2017. 2 матч. Канада WHL - Россия 3:4

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Россия
U20 – Сборная Западной лиги - 4:3 (0:1, 1:2, 3:0)
0:1
Дюбе (Стил, Бин), 1:27-бол
0:2 Кенневилль (Дюбе, Стил), 26:17-бол
0:3 Кенневилль (Дюбе, Стил), 28:33-бол
1:3 М.Мальцев (Полодян, Цыплаков), 36:22
2:3 А.Мальцев, 46:28
3:3 Алтыбармакян, 50:07
4:3 М.Мальцев (Алтыбармакян, Зайцев), 52:08-мен.
Нереализованный буллит: Линд, 31:22 (вратарь)
броски 33:32
Россия: Бердин
(Мельничук). Кныжов - Зайцев (К), Алтыбармакян - М.Мальцев (А) -
Полодян. Минулин - А.Алексеев, Манукян - Рассейкин - Веряев. Калинин -
Елизаров, Романов - Иванов - Кара. Шепелев - А.Мальцев, Цыплаков -
Моисеев - Рахимулин.
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