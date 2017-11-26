Кубок Карьяла-2017. Итоги турнира

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в Финляндии стартовал очередной сезон Еврохоккейтура. Стоит отметить,
что в 2017 году к четырем постоянным участникам турнира добавились
сборные Швейцарии и Канады, которые будут вести подготовку к
Олимпиаде в Пхёнчхане. При этом Россия и Канада сыграют между
собой на московском этапе, который пройдет в декабре.
8
ноября, среда
Швеция - Чехия 5:3
Швейцария - Канада 2:3
9
ноября, четверг
Финляндия
- Россия – 3:2 (1:0,
1:2, 1:0)
видео
1:0 Кемппайнен (Юнттила,
Койвисто), 1:55
10
ноября, пятница
2:0 Хейсканен (Пильстрем, Анттила), 23:10
2:1 Капризов (Гусев), 26:41
2:2 Плотников (Телегин, Войнов), 37:07
3:2 Охтамаа (Анттила), 50:52
Вратари: Коскинен - Шестеркин
Штраф: 31 - 29.
Броски: 17 (5+9+3) - 24 (6+10+8).
Чехия -
Швейцария 3:2
Канада - Швеция 0:2
11
ноября, суббота
Швейцария
- Россия - 2:6 (2:1, 0:0, 0:5)
видео
0:1 Шалунов (Гусев, Нестеров),
4:19-бол
1:1 Мозер (Дю Буа, Амбюль), 14:49-бол
2:1 Праплан (Хас, Шеппи), 19:34-бол
2:2 Калинин (Григоренко, Красковский), 46:04
2:3 Нестеров (Гусев, Хафизуллин), 46:45
2:4 Ничушкин (Мозякин, Киселевич), 50:01
2:5 Григоренко (Красковский, Токранов), 51:08
2:6 Ткачев Мозякин, Григоренко), 59:47
Вратари: Хиллер - Сорокин.
Штраф: 12 - 33.
Броски: 31 (10+14+7) - 34 (14+8+12).
Финляндия - Швеция 3:1
12
ноября, воскресенье
Россия
– Чехия – 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
видео
1:0 Григоренко (Токранов), 4:23
2:0 Григоренко (Калинин), 11:10
3:0 Капризов (Гусев, Нестеров), 23:40-бол
3:1 Кубалик (Коварж, Ржепик), 30:36-бол
4:1 Григоренко (Красковский), 33:06
5:1 Хафизуллин (Мозякин, Ткачев), 55:36
5:2 Клепиш (Коварж), 59:52
Вратари: Сорокин - Мазанец.
Штраф: 6 - 18.
Броски: 35 (9+14+12) - 28 (7+8+13).
Финляндия -
Канада 4:3
Лучшим вратарём признан голкипер сборной Финляндии Микко Коскинен.
Лучшим защитником назвали представителя национальной команды Чехии
— Якуба Накладала.
Лучшим нападающим турнира стал форвард сборной России Михаил
Григоренко. В активе нападающего ЦСКА 6 (4+2) очков в трёх матчах.
|#
|Команды
|И
|В
|Во
|Вб
|По
|Пб
|П
|Ш
|O
|1
|Финляндия
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|-
|6
|(4)
|9
|2
|РОССИЯ
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|13
|-
|7
|(6)
|6
|3
|Швеция
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|8
|-
|6
|(2)
|6
|4
|Канада
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|6
|-
|8
|(-2)
|3
|5
|Чехия
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|8
|-
|12
|(-4)
|3
|6
|Швейцария
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|6
|-
|12
|(-6)
|0