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Кубок Карьяла-2017. Итоги турнира в Финляндии стартовал очередной сезон Еврохоккейтура. Стоит отметить, что в 2017 году к четырем постоянным участникам турнира добавились сборные Швейцарии и Канады, которые будут вести подготовку к Олимпиаде в Пхёнчхане. При этом Россия и Канада сыграют между собой на московском этапе, который пройдет в декабре. в Финляндии стартовал очередной сезон Еврохоккейтура. Стоит отметить, что в 2017 году к четырем постоянным участникам турнира добавились сборные Швейцарии и Канады, которые будут вести подготовку к Олимпиаде в Пхёнчхане. При этом Россия и Канада сыграют между собой на московском этапе, который пройдет в декабре.



8 ноября, среда Швеция - Чехия 5:3

Швейцария - Канада 2:3 9 ноября, четверг Финляндия - Россия – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

видео 1:0 Кемппайнен (Юнттила, Койвисто), 1:55

2:0 Хейсканен (Пильстрем, Анттила), 23:10

2:1 Капризов (Гусев), 26:41

2:2 Плотников (Телегин, Войнов), 37:07

3:2 Охтамаа (Анттила), 50:52



Вратари: Коскинен - Шестеркин

Штраф: 31 - 29.

Броски: 17 (5+9+3) - 24 (6+10+8). 10 ноября, пятница Чехия - Швейцария 3:2

Канада - Швеция 0:2 11 ноября, суббота Швейцария - Россия - 2:6 (2:1, 0:0, 0:5)

видео 0:1 Шалунов (Гусев, Нестеров), 4:19-бол

1:1 Мозер (Дю Буа, Амбюль), 14:49-бол

2:1 Праплан (Хас, Шеппи), 19:34-бол

2:2 Калинин (Григоренко, Красковский), 46:04

2:3 Нестеров (Гусев, Хафизуллин), 46:45

2:4 Ничушкин (Мозякин, Киселевич), 50:01

2:5 Григоренко (Красковский, Токранов), 51:08

2:6 Ткачев Мозякин, Григоренко), 59:47

Вратари: Хиллер - Сорокин.



Штраф: 12 - 33.

Броски: 31 (10+14+7) - 34 (14+8+12). Финляндия - Швеция 3:1 12 ноября, воскресенье Россия – Чехия – 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

видео 1:0 Григоренко (Токранов), 4:23

2:0 Григоренко (Калинин), 11:10

3:0 Капризов (Гусев, Нестеров), 23:40-бол

3:1 Кубалик (Коварж, Ржепик), 30:36-бол

4:1 Григоренко (Красковский), 33:06

5:1 Хафизуллин (Мозякин, Ткачев), 55:36

5:2 Клепиш (Коварж), 59:52

Вратари: Сорокин - Мазанец.



Штраф: 6 - 18.

Броски: 35 (9+14+12) - 28 (7+8+13). Финляндия - Канада 4:3 Лучшим вратарём признан голкипер сборной Финляндии Микко Коскинен. Лучшим защитником назвали представителя национальной команды Чехии — Якуба Накладала.



Лучшим нападающим турнира стал форвард сборной России Михаил Григоренко. В активе нападающего ЦСКА 6 (4+2) очков в трёх матчах. # Команды И В Во Вб По Пб П Ш O 1 Финляндия 3 3 0 0 0 0 0 10 - 6 (4) 9 2 РОССИЯ 3 2 0 0 0 0 1 13 - 7 (6) 6 3 Швеция 3 2 0 0 0 0 1 8 - 6 (2) 6 4 Канада 3 1 0 0 0 0 2 6 - 8 (-2) 3 5 Чехия 3 1 0 0 0 0 2 8 - 12 (-4) 3 6 Швейцария 3 0 0 0 0 0 3 6 - 12 (-6) 0