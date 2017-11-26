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26.11.2017 г. 05:29
  
 



Кубок Карьяла-2017. Итоги турнира
13.11.2017 г. 00:51
Imageв Финляндии стартовал очередной сезон Еврохоккейтура. Стоит отметить, что в 2017 году к четырем постоянным участникам турнира добавились сборные Швейцарии и Канады, которые будут вести подготовку к Олимпиаде в Пхёнчхане. При этом Россия и Канада сыграют между собой на московском этапе, который пройдет в декабре. 

8 ноября, среда

Швеция - Чехия 5:3
Швейцария - Канада 2:3

9 ноября, четверг

Финляндия - Россия – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

видео

1:0 Кемппайнен (Юнттила, Койвисто), 1:55
2:0 Хейсканен (Пильстрем, Анттила), 23:10
2:1 Капризов (Гусев), 26:41
2:2 Плотников (Телегин, Войнов), 37:07
3:2 Охтамаа (Анттила), 50:52

Вратари: Коскинен - Шестеркин
Штраф: 31 - 29.
Броски: 17 (5+9+3) - 24 (6+10+8). 

10 ноября, пятница

Чехия - Швейцария 3:2
Канада - Швеция 0:2

11 ноября, суббота

Швейцария - Россия - 2:6 (2:1, 0:0, 0:5)

видео

0:1 Шалунов (Гусев, Нестеров), 4:19-бол
1:1 Мозер (Дю Буа, Амбюль), 14:49-бол
2:1 Праплан (Хас, Шеппи), 19:34-бол
2:2 Калинин (Григоренко, Красковский), 46:04
2:3 Нестеров (Гусев, Хафизуллин), 46:45
2:4 Ничушкин (Мозякин, Киселевич), 50:01
2:5 Григоренко (Красковский, Токранов), 51:08
2:6 Ткачев Мозякин, Григоренко), 59:47
Вратари: Хиллер - Сорокин.

Штраф: 12 - 33.
Броски: 31 (10+14+7) - 34 (14+8+12).

Финляндия - Швеция 3:1

12 ноября, воскресенье

Россия – Чехия – 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

видео

1:0 Григоренко (Токранов), 4:23
2:0 Григоренко (Калинин), 11:10
3:0 Капризов (Гусев, Нестеров), 23:40-бол
3:1 Кубалик (Коварж, Ржепик), 30:36-бол
4:1 Григоренко (Красковский), 33:06
5:1 Хафизуллин (Мозякин, Ткачев), 55:36
5:2 Клепиш (Коварж), 59:52
Вратари: Сорокин - Мазанец.

Штраф: 6 - 18.
Броски: 35 (9+14+12) - 28 (7+8+13). 

Финляндия - Канада 4:3

Лучшим вратарём признан голкипер сборной Финляндии Микко Коскинен. Лучшим защитником назвали представителя национальной команды Чехии — Якуба Накладала.


Лучшим нападающим турнира стал форвард сборной России Михаил Григоренко. В активе нападающего ЦСКА 6 (4+2) очков в трёх матчах.

# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O
1 Финляндия 3 3 0 0 0 0 0 10 - 6 (4) 9
2 РОССИЯ 3 2 0 0 0 0 1 13 - 7 (6) 6
3 Швеция 3 2 0 0 0 0 1 8 - 6 (2) 6
4 Канада 3 1 0 0 0 0 2 6 - 8 (-2) 3
5 Чехия 3 1 0 0 0 0 2 8 - 12 (-4) 3
6 Швейцария 3 0 0 0 0 0 3 6 - 12 (-6) 0
 
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