Молодежная суперсерия 2017. Россия - Канада. Календарь и результаты

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Молодёжная сборная России провела пять матчей в суперсерии с канадцами.
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7 ноября, вторник
Сборная
Западной лиги - Россия U20 - 7:0 (1:0, 4:0, 2:0)
видео
1:0 Линд (Хауден, Клэг) 13:31-бол
2:0 Филиппс (Клэг, Мэхура) 25:13
3:0 Линд (Расмуссен, Гласс), 29:52
4:0 Хауден (Чоловски, Каспик), 37:42
5:0 Стинберген (Стил, Дюбе), 39:23
6:0 Гласс (Линд, Расмуссен), 41:23
7:0 Дюбе (Клэгг, Льюис), 44:59
Броски: 33:20
Россия:
Сухачев (Мельничук, 40:00). Макеев - Курашов, Алтыбармакян –
М.Мальцев (А) – Цыплаков. Минулин – А. Алексеев,
Манукян – Рассейкин – Веряев (А). Кныжов
– Зайцев (К), Романов – Иванов – Кара.
Калинин – Д.Алексеев, Полодян – Моисеев –
Рахимулин.
результат 2016 года: победа России 3:2 ОТ
8 ноября, среда
Россия
U20 – Сборная Западной лиги - 4:3 (0:1, 1:2, 3:0)
видео
0:1 Дюбе (Стил, Бин), 1:27-бол
0:2 Кенневилль (Дюбе, Стил), 26:17-бол
0:3 Кенневилль (Дюбе, Стил), 28:33-бол
1:3 М.Мальцев (Полодян, Цыплаков), 36:22
2:3 А.Мальцев, 46:28
3:3 Алтыбармакян, 50:07
4:3 М.Мальцев (Алтыбармакян, Зайцев), 52:08-мен.
Нереализованный буллит: Линд, 31:22 (вратарь)
броски 33:32
Россия: Бердин
(Мельничук). Кныжов - Зайцев (К), Алтыбармакян - М.Мальцев (А) -
Полодян. Минулин - А.Алексеев, Манукян - Рассейкин - Веряев. Калинин -
Елизаров, Романов - Иванов - Кара. Шепелев - А.Мальцев, Цыплаков -
Моисеев - Рахимулин.
результат
2016 года: поражение России 1:4
10 ноября, пятница
Россия
U20 – Сборная лиги Онтарио – 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
видео
1:0 Рэддиш, 0:36-буллит
1:1 Саморуков (Курашов), 7:31
2:1 Манукян (Макеев, Липанов), 16:24-бол
2:2 Машерин (Пу, Типпет), 27:59
3:2 Манукян (Липанов, Соколов), 29:43
4:2 Полодян (Веряев, 36:15
5:2 Полодян, 59:09-пустые ворота
Броски: 18:37
Сборная
России: Мельничук
(Сухачев).Кныжов – Зайцев (К), Алтыбармакян –
М.Мальцев (А) – Полодян. Макеев – Д.Алексеев,
Манукян – Липанов – Соколов. Курашов –
Саморуков, Рахимулин – Рассейкин – Кара. Шепелев
– А.Мальцев, Романов – Иванов – Веряев
(А).
результат 2016 года: победа России
4:3
14 ноября, вторник
Сборная России U20 -
Сборная лиги Онтарио – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
видео
0:1 Сузуки (Тимминс), 3:12 бол.
1:1 Алтыбармакян (Елизаров, Полодян), 6:36
2-й период
2:1 Соколов (Саморуков, Манукян), 28:29
2:2 Тимминс (Сузуки, Типпет), 31:53-бол
2:3 Сузуки (Тимминс, Дарзи), 44:09
2:4 Бал (Формингтон, Анг), 44:40
Броски: 25:33
Россия:
Сухачев (Мельничук, 44:40). Зайцев (К) – Кныжов, Алтыбармакян
– М.Мальцев (А) – Полодян; Макеев –
Саморуков, Манукян – Липанов – Соколов. Шепелев
– Алексеев, Цыплаков – Рассейкин –
Рахимулин. Калинин – Елизаров, Романов – Моисеев
– Веряев.
результат 2016 года: поражение
России 2:5
15 ноября, среда
Сборная лиги Квебека -
Сборная России – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
видео
1:0 Будриас (Аббандонато), 12:31-бол
1:1 Алтыбармакян (Полодян), 15:29
2:1 Батерсон (Комтуа, Велено), 44:11-бол
3:1 Ге, 59:33-пустые ворота
Вратари: Харви - Мельничук (59:18).
Броски: 24:26
результат 2016 года: поражение
России 0:4
17 ноября, пятница
Россия - сборная QMJHL 3:00
результат 2016 года: поражение
России 1:4