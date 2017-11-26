





Молодежная суперсерия 2017. Россия - Канада. Календарь и результаты Молодёжная сборная России провела пять матчей в суперсерии с канадцами.



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7 ноября, вторник



Сборная Западной лиги - Россия U20 - 7:0 (1:0, 4:0, 2:0)



видео

1:0 Линд (Хауден, Клэг) 13:31-бол

2:0 Филиппс (Клэг, Мэхура) 25:13

3:0 Линд (Расмуссен, Гласс), 29:52

4:0 Хауден (Чоловски, Каспик), 37:42

5:0 Стинберген (Стил, Дюбе), 39:23

6:0 Гласс (Линд, Расмуссен), 41:23

7:0 Дюбе (Клэгг, Льюис), 44:59

Броски: 33:20



Россия: Сухачев (Мельничук, 40:00). Макеев - Курашов, Алтыбармакян – М.Мальцев (А) – Цыплаков. Минулин – А. Алексеев, Манукян – Рассейкин – Веряев (А). Кныжов – Зайцев (К), Романов – Иванов – Кара. Калинин – Д.Алексеев, Полодян – Моисеев – Рахимулин.



результат 2016 года: победа России 3:2 ОТ



8 ноября, среда

Россия U20 – Сборная Западной лиги - 4:3 (0:1, 1:2, 3:0) видео



0:1 Дюбе (Стил, Бин), 1:27-бол

0:2 Кенневилль (Дюбе, Стил), 26:17-бол

0:3 Кенневилль (Дюбе, Стил), 28:33-бол

1:3 М.Мальцев (Полодян, Цыплаков), 36:22

2:3 А.Мальцев, 46:28

3:3 Алтыбармакян, 50:07

4:3 М.Мальцев (Алтыбармакян, Зайцев), 52:08-мен.

Нереализованный буллит: Линд, 31:22 (вратарь)

броски 33:32



Россия: Бердин (Мельничук). Кныжов - Зайцев (К), Алтыбармакян - М.Мальцев (А) - Полодян. Минулин - А.Алексеев, Манукян - Рассейкин - Веряев. Калинин - Елизаров, Романов - Иванов - Кара. Шепелев - А.Мальцев, Цыплаков - Моисеев - Рахимулин.



результат 2016 года: поражение России 1:4



10 ноября, пятница



Россия U20 – Сборная лиги Онтарио – 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)



видео



1:0 Рэддиш, 0:36-буллит

1:1 Саморуков (Курашов), 7:31

2:1 Манукян (Макеев, Липанов), 16:24-бол

2:2 Машерин (Пу, Типпет), 27:59

3:2 Манукян (Липанов, Соколов), 29:43

4:2 Полодян (Веряев, 36:15

5:2 Полодян, 59:09-пустые ворота

Броски: 18:37



Сборная России: Мельничук (Сухачев).Кныжов – Зайцев (К), Алтыбармакян – М.Мальцев (А) – Полодян. Макеев – Д.Алексеев, Манукян – Липанов – Соколов. Курашов – Саморуков, Рахимулин – Рассейкин – Кара. Шепелев – А.Мальцев, Романов – Иванов – Веряев (А).



результат 2016 года: победа России 4:3



14 ноября, вторник



Сборная России U20 - Сборная лиги Онтарио – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)



видео



0:1 Сузуки (Тимминс), 3:12 бол.

1:1 Алтыбармакян (Елизаров, Полодян), 6:36

2-й период

2:1 Соколов (Саморуков, Манукян), 28:29

2:2 Тимминс (Сузуки, Типпет), 31:53-бол

2:3 Сузуки (Тимминс, Дарзи), 44:09

2:4 Бал (Формингтон, Анг), 44:40

Броски: 25:33



Россия: Сухачев (Мельничук, 44:40). Зайцев (К) – Кныжов, Алтыбармакян – М.Мальцев (А) – Полодян; Макеев – Саморуков, Манукян – Липанов – Соколов. Шепелев – Алексеев, Цыплаков – Рассейкин – Рахимулин. Калинин – Елизаров, Романов – Моисеев – Веряев.



результат 2016 года: поражение России 2:5



15 ноября, среда



Сборная лиги Квебека - Сборная России – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)



видео



1:0 Будриас (Аббандонато), 12:31-бол

1:1 Алтыбармакян (Полодян), 15:29

2:1 Батерсон (Комтуа, Велено), 44:11-бол

3:1 Ге, 59:33-пустые ворота

Вратари: Харви - Мельничук (59:18).

Броски: 24:26



результат 2016 года: поражение России 0:4



17 ноября, пятница



Россия - сборная QMJHL 3:00



результат 2016 года: поражение России 1:4



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