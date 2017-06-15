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Чемпионат мира по хоккею-2017. Канада в финале сыграет против Швеции
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21.05.2017 г. 00:02
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Сборная Швеции по хоккею обыграла команду Финляндии в полуфинале чемпионата мира и вышла в финал турнира, где сыграет с Канадой.
Россия
– Финляндия – 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)
1:0 Гусев (Антипин, Ничушкин), 6:58
2:0 Ткачев (Ничушкин, Зуб), 21:48-мен
3:0 Гусев (Панарин, Дадонов), 27:01-бол
4:0 Киселевич (Наместников, Ничушкин), 28:16
4:1 Рантанен (Филппула), 39:33
4:2 Лехтонен (Ахо), 41:16
4:3 Савинайнен (Рантанен, Ахо), 45:29-бол
5:3 Кучеров (Гусев, Белов), 49:49
16182 зрителя
Вратари: Василевский - Корписало (Сятери, 28:16).
Штраф: 8 - 10.
Броски: 30 (10+12+8) - 29 (9+9+11).