





Чемпионат мира по хоккею-2017. Россия уступила Канаде... Сборная России в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 проиграла Канаде - 2:4.



Канада – Россия – 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)



0:1 Кузнецов (Панарин, Кучеров), 32:16

0:2 Гусев (Шипачев, Панарин), 34:50

1:2 Шайфли (Маккиннон, Парэйко), 40:17

2:2 Маккиннон (Конекны), 55:07

3:2 О`Райлли (Матесон), 56:58

4:2 Кутюрье (О`Райлли, Парэйко), 58:53-пустые ворота



Вратари: Пикар - Василевский

Штраф: 10 - 22.

Броски: 38 (7+12+19) - 28 (11+12+5).

16182 зрителя



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