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Чемпионат мира по хоккею-2017. Россия уступила Канаде...
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20.05.2017 г. 20:12
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Сборная России в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 проиграла Канаде - 2:4.
Канада
– Россия – 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)
0:1 Кузнецов (Панарин, Кучеров), 32:16
0:2 Гусев (Шипачев, Панарин), 34:50
1:2 Шайфли (Маккиннон, Парэйко), 40:17
2:2 Маккиннон (Конекны), 55:07
3:2 О`Райлли (Матесон), 56:58
4:2 Кутюрье (О`Райлли, Парэйко), 58:53-пустые ворота
Вратари: Пикар - Василевский
Штраф: 10 - 22.
Броски: 38 (7+12+19) - 28 (11+12+5).
16182 зрителя