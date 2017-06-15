ГЛАВНАЯ arrow РОССИЯ arrow ВИДЕО: ЧМ-2017. Россия - Финляндия 5:3
15.06.2017 г. 04:24
  
 



ВИДЕО: ЧМ-2017. Россия - Финляндия 5:3
21.05.2017 г. 20:58
Россия – Финляндия – 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)

1:0 Гусев (Антипин, Ничушкин), 6:58
2:0 Ткачев (Ничушкин, Зуб), 21:48-мен
3:0 Гусев (Панарин, Дадонов), 27:01-бол
4:0 Киселевич (Наместников, Ничушкин), 28:16
4:1 Рантанен (Филппула), 39:33
4:2 Лехтонен (Ахо), 41:16
4:3 Савинайнен (Рантанен, Ахо), 45:29-бол
5:3 Кучеров (Гусев, Белов), 49:49
16182 зрителя

Вратари: Василевский - Корписало (Сятери, 28:16).
Штраф: 8 - 10.
Броски: 30 (10+12+8) - 29 (9+9+11).

 
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