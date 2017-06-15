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Чемпионат мира по хоккею-2017. Канада уступила в финале Швеции, Россия заняла третье место
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22.05.2017 г. 01:05
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81-й чемпионат мира по хоккею с шайбой проходил с 5 по 21 мая 2017 года в двух странах - Германии и Франции.
ГРУППА A:
Матчи пройдут в Кельне (Германия)
РОССИЯ
США
ШВЕЦИЯ
СЛОВАКИЯ
ГЕРМАНИЯ
ЛАТВИЯ
ДАНИЯ
ИТАЛИЯ
ГРУППА B:
Матчи пройдут в Париже (Франция)
КАНАДА
ФИНЛЯНДИЯ
ЧЕХИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
БЕЛАРУСЬ
НОРВЕГИЯ
ФРАНЦИЯ
СЛОВЕНИЯ
16 сборных разделены на 2 группы. Каждая команда в своей
группе проведет по одной игре против каждого соперника. Распределение
команд вчетвертьфинале стандартное – победитель группы А
играет с четвертой командой группы B и так далее. Команды,
которые займут в своих группах последние места, вылетают в первый
дивизион. При этом стоит отметить, что следующий чемпионат мира пройдет
в Дании, поэтому эта команда в любом случае останется в главном
турнире.
В
соответствии с регламентом турнира участие в нем примут 16 сборных,
которые будут разделены на 2 группы. Игры будут проходить по кругу,
после чего первые четыре команды попадают в плей-офф. Распределение
команд в плейофф стандартное – победитель группы А играет с
четвертой командой группы Б. Команды, которые в своих группах займут
последнее восьмое место напрямую вылетают в первый дивизион. Отметим
лишь, что в 2018 году намечено проведение чемпионат в Дании, поэтому
если сборная этой страны займет последнее место в группе, то вылетит в
низший дивизион команда с 7 места этой группы.
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указанное время -
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Источник: http://v-2017.com/chempionat-mira-po-hokkeyu-2017/
05 мая
|ШВЕЦИЯ
|-
|РОССИЯ
|1:2-булл
|ФИНЛЯНДИЯ
|-
|БЕЛАРУСЬ
|3:2
|США
|-
|ГЕРМАНИЯ
|1:2
|ЧЕХИЯ
|-
|КАНАДА
|1:4
|ЛАТВИЯ
|-
|ДАНИЯ
|3:0
|ШВЕЙЦАРИЯ
|-
|СЛОВЕНИЯ
|5:4-булл
|СЛОВАКИЯ
|-
|ИТАЛИЯ
|3:2
ОТ
|БЕЛАРУСЬ
|-
|ЧЕХИЯ
|1:6
|НОРВЕГИЯ
|-
|ФРАНЦИЯ
|3:2
|ГЕРМАНИЯ
|-
|ШВЕЦИЯ
|2:7
|ИТАЛИЯ
|-
|РОССИЯ
|1:10
|СЛОВЕНИЯ
|-
|КАНАДА
|2:7
|США
|-
|ДАНИЯ
|7:2
|ФИНЛЯНДИЯ
|-
|ФРАНЦИЯ
|1:5
|ЛАТВИЯ
|-
|СЛОВАКИЯ
|3:1
|НОРВЕГИЯ
|-
|ШВЕЙЦАРИЯ
|0:3
|БЕЛАРУСЬ
|-
|КАНАДА
|0:6
|ГЕРМАНИЯ
|-
|РОССИЯ
|3:6
|США
|-
|ШВЕЦИЯ
|4:3
|ФИНЛЯНДИЯ
|-
|ЧЕХИЯ
|3:4-булл
|ШВЕЙЦАРИЯ
|-
|БЕЛАРУСЬ
|3:0
|США
|-
|ИТАЛИЯ
|3:0
|СЛОВАКИЯ
|-
|ГЕРМАНИЯ
|2:3-булл
|ФИНЛЯНДИЯ
|-
|СЛОВЕНИЯ
|5:2
|РОССИЯ
|-
|ДАНИЯ
|3:0
|ЧЕХИЯ
|-
|НОРВЕГИЯ
|1:0
ОТ
|ШВЕЦИЯ
|-
|ЛАТВИЯ
|2:0
|КАНАДА
|-
|ФРАНЦИЯ
|3:2
|ЛАТВИЯ
|-
|США
|3:5
|НОРВЕГИЯ
|-
|ФИНЛЯНДИЯ
|2:3
ОТ
|РОССИЯ
|-
|СЛОВАКИЯ
|6:0
|СЛОВЕНИЯ
|-
|БЕЛАРУСЬ
|2:5
|КАНАДА
|-
|ШВЕЙЦАРИЯ
|2:3
ОТ
|ИТАЛИЯ
|-
|ГЕРМАНИЯ
|1:4
|СЛОВАКИЯ
|-
|США
|1:6
|ФРАНЦИЯ
|-
|ЧЕХИЯ
|2:5
|ДАНИЯ
|-
|ШВЕЦИЯ
|2:4
|ШВЕЙЦАРИЯ
|-
|ФИНЛЯНДИЯ
|2:3
ОТ
15
мая
|ДАНИЯ
|-
|ИТАЛИЯ
|2:0
|КАНАДА
|-
|НОРВЕГИЯ
|5:0
|ФРАНЦИЯ
|-
|СЛОВЕНИЯ
|4:1
|РОССИЯ
|-
|ЛАТВИЯ
|5:0
16 мая
|ШВЕЦИЯ
|-
|СЛОВАКИЯ
|4:2
|БЕЛАРУСЬ
|-
|НОРВЕГИЯ
|4:3
|РОССИЯ
|-
|США
|3:5
|ЧЕХИЯ
|-
|ШВЕЙЦАРИЯ
|1:3
|ГЕРМАНИЯ
|-
|ЛАТВИЯ
|4:3-булл
|КАНАДА
|-
|ФИНЛЯНДИЯ
|5:2
|США
|-
| ФИНЛЯНДИЯ
|0:2
|ГЕРМАНИЯ
|-
| КАНАДА
|1:2
|РОССИЯ
|-
| ЧЕХИЯ
|3:0
|ШВЕЙЦАРИЯ
|-
| ШВЕЦИЯ
|1:3
|
20
мая
ПОЛУФИНАЛЫ
Матчи пройдут в Кельне
|Россия
|-
|Канада
|2:4
|Финляндия
|-
| Швеция
|1:4
|
21 мая
МАТЧ
ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО
Матч пройдет в Кельне
ФИНАЛ
Матч пройдет в Кельне
ПОСЛЕДНИЕ ПОБЕДИТЕЛИ
|2000
|ЧЕХИЯ
|СЛОВАКИЯ
|ФИНЛЯНДИЯ
|2001
|ЧЕХИЯ
|ФИНЛЯНДИЯ
|ШВЕЦИЯ
|2002
|СЛОВАКИЯ
|РОССИЯ
|ШВЕЦИЯ
|2003
|КАНАДА
|ШВЕЦИЯ
|СЛОВАКИЯ
|2004
|КАНАДА
|ШВЕЦИЯ
|США
|2005
|ЧЕХИЯ
|КАНАДА
|РОССИЯ
|2006
|ШВЕЦИЯ
|ЧЕХИЯ
|ФИНЛЯНДИЯ
|2007
|КАНАДА
|ФИНЛЯНДИЯ
|РОССИЯ
|2008
|РОССИЯ
|КАНАДА
|ФИНЛЯНДИЯ
|2009
|РОССИЯ
|КАНАДА
|ШВЕЦИЯ
|2010
|ЧЕХИЯ
|РОССИЯ
|ШВЕЦИЯ
|2011
|ФИНЛЯНДИЯ
|ЧЕХИЯ
|ШВЕЦИЯ
|2012
|РОССИЯ
|СЛОВАКИЯ
|ЧЕХИЯ
|2013
|ШВЕЦИЯ
|ШВЕЙЦАРИЯ
|США
|2014
|РОССИЯ
|ФИНЛЯНДИЯ
|ШВЕЦИЯ
|2015
|КАНАДА
|РОССИЯ
|США
|2016
|КАНАДА
|ФИНЛЯНДИЯ
|РОССИЯ