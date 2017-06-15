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15.06.2017 г. 04:24
  
 



Чемпионат мира по хоккею-2017. Канада уступила в финале Швеции, Россия заняла третье место
22.05.2017 г. 01:05
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81-й чемпионат мира по хоккею с шайбой проходил с 5 по 21 мая 2017 года в двух странах - Германии и Франции.








ГРУППА A:

Матчи пройдут в Кельне (Германия)

РОССИЯ
США
ШВЕЦИЯ
СЛОВАКИЯ
ГЕРМАНИЯ
ЛАТВИЯ
ДАНИЯ
ИТАЛИЯ

ГРУППА B:

Матчи пройдут в Париже (Франция)

КАНАДА
ФИНЛЯНДИЯ
ЧЕХИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
БЕЛАРУСЬ
НОРВЕГИЯ
ФРАНЦИЯ
СЛОВЕНИЯ


16 сборных разделены на 2 группы. Каждая команда в своей группе проведет по одной игре против каждого соперника. Распределение команд вчетвертьфинале стандартное – победитель группы А играет с четвертой командой группы B и так далее. Команды, которые займут в своих группах последние места, вылетают в первый дивизион. При этом стоит отметить, что следующий чемпионат мира пройдет в Дании, поэтому эта команда в любом случае останется в главном турнире.
В соответствии с регламентом турнира участие в нем примут 16 сборных, которые будут разделены на 2 группы. Игры будут проходить по кругу, после чего первые четыре команды попадают в плей-офф. Распределение команд в плейофф стандартное – победитель группы А играет с четвертой командой группы Б. Команды, которые в своих группах займут последнее восьмое место напрямую вылетают в первый дивизион. Отметим лишь, что в 2018 году намечено проведение чемпионат в Дании, поэтому если сборная этой страны займет последнее место в группе, то вылетит в низший дивизион команда с 7 места этой группы.

Источник: http://v-2017.com/chempionat-mira-po-hokkeyu-2017/


ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ

все указанное время - московское

05 мая 

ШВЕЦИЯ  - РОССИЯ 1:2-булл
ФИНЛЯНДИЯ - БЕЛАРУСЬ
 3:2
США - ГЕРМАНИЯ 1:2
ЧЕХИЯ - КАНАДА 1:4

06 мая
ЛАТВИЯ  - ДАНИЯ 3:0
ШВЕЙЦАРИЯ  - СЛОВЕНИЯ 5:4-булл
СЛОВАКИЯ  - ИТАЛИЯ 3:2 ОТ
БЕЛАРУСЬ  - ЧЕХИЯ 1:6
НОРВЕГИЯ  - ФРАНЦИЯ 3:2
ГЕРМАНИЯ  - ШВЕЦИЯ 2:7

07 мая
ИТАЛИЯ - РОССИЯ 1:10
СЛОВЕНИЯ - КАНАДА 2:7
США  - ДАНИЯ 7:2
ФИНЛЯНДИЯ - ФРАНЦИЯ 1:5
ЛАТВИЯ - СЛОВАКИЯ 3:1
НОРВЕГИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ 0:3

08 мая
БЕЛАРУСЬ  - КАНАДА 0:6
ГЕРМАНИЯ  - РОССИЯ 3:6
США  - ШВЕЦИЯ 4:3
ФИНЛЯНДИЯ  - ЧЕХИЯ 3:4-булл

09 мая
ИТАЛИЯ - ЛАТВИЯ 1:2
СЛОВЕНИЯ - НОРВЕГИЯ 1:5
СЛОВАКИЯ - ДАНИЯ 3:4-булл
ШВЕЙЦАРИЯ - ФРАНЦИЯ 3:4-булл

10 мая
ШВЕЙЦАРИЯ - БЕЛАРУСЬ 3:0
США - ИТАЛИЯ 3:0
СЛОВАКИЯ - ГЕРМАНИЯ 2:3-булл
ФИНЛЯНДИЯ - СЛОВЕНИЯ 5:2

11 мая
РОССИЯ  - ДАНИЯ 3:0
ЧЕХИЯ  - НОРВЕГИЯ 1:0 ОТ
ШВЕЦИЯ  - ЛАТВИЯ 2:0
КАНАДА  - ФРАНЦИЯ 3:2

12 мая
ЧЕХИЯ  - СЛОВЕНИЯ 5:1
ШВЕЦИЯ  - ИТАЛИЯ 8:1
ДАНИЯ  - ГЕРМАНИЯ 3:2 ОТ
ФРАНЦИЯ  - БЕЛАРУСЬ 4:3-булл

13 мая
ЛАТВИЯ - США 3:5
НОРВЕГИЯ - ФИНЛЯНДИЯ 2:3 ОТ
РОССИЯ - СЛОВАКИЯ 6:0
СЛОВЕНИЯ - БЕЛАРУСЬ 2:5
КАНАДА - ШВЕЙЦАРИЯ 2:3 ОТ
ИТАЛИЯ - ГЕРМАНИЯ 1:4

14 мая
СЛОВАКИЯ - США 1:6
ФРАНЦИЯ - ЧЕХИЯ 2:5
ДАНИЯ - ШВЕЦИЯ 2:4
ШВЕЙЦАРИЯ - ФИНЛЯНДИЯ 2:3 ОТ

15 мая

ДАНИЯ - ИТАЛИЯ 2:0
КАНАДА - НОРВЕГИЯ 5:0
ФРАНЦИЯ - СЛОВЕНИЯ 4:1
РОССИЯ - ЛАТВИЯ 5:0

16 мая

ШВЕЦИЯ - СЛОВАКИЯ 4:2
БЕЛАРУСЬ - НОРВЕГИЯ 4:3
РОССИЯ - США 3:5
ЧЕХИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ 1:3
ГЕРМАНИЯ - ЛАТВИЯ 4:3-булл
КАНАДА - ФИНЛЯНДИЯ 5:2

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ

Матчи пройдут в Кельне и Париже
 
США  -  ФИНЛЯНДИЯ 0:2
ГЕРМАНИЯ  -  КАНАДА 1:2
РОССИЯ  -  ЧЕХИЯ 3:0
ШВЕЙЦАРИЯ  -  ШВЕЦИЯ 1:3

20 мая
ПОЛУФИНАЛЫ

Матчи пройдут в Кельне
 
Россия  - Канада 2:4 
Финляндия  -  Швеция 1:4


21 мая
МАТЧ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО

Матч пройдет в Кельне
Россия  -  Финляндия 5:3


ФИНАЛ

Матч пройдет в Кельне

Канада  -  Швеция 1:2-булл




ПОСЛЕДНИЕ ПОБЕДИТЕЛИ

2000 ЧЕХИЯ СЛОВАКИЯ ФИНЛЯНДИЯ
2001 ЧЕХИЯ ФИНЛЯНДИЯ ШВЕЦИЯ
2002 СЛОВАКИЯ РОССИЯ ШВЕЦИЯ
2003 КАНАДА ШВЕЦИЯ СЛОВАКИЯ
2004 КАНАДА ШВЕЦИЯ США
2005 ЧЕХИЯ КАНАДА РОССИЯ
2006 ШВЕЦИЯ ЧЕХИЯ ФИНЛЯНДИЯ
2007 КАНАДА ФИНЛЯНДИЯ РОССИЯ
2008 РОССИЯ КАНАДА ФИНЛЯНДИЯ
2009 РОССИЯ КАНАДА ШВЕЦИЯ
2010 ЧЕХИЯ РОССИЯ ШВЕЦИЯ
2011 ФИНЛЯНДИЯ ЧЕХИЯ ШВЕЦИЯ
2012 РОССИЯ СЛОВАКИЯ ЧЕХИЯ
2013 ШВЕЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ США
2014 РОССИЯ ФИНЛЯНДИЯ ШВЕЦИЯ
2015 КАНАДА РОССИЯ США
2016 КАНАДА ФИНЛЯНДИЯ РОССИЯ


 
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