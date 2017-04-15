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ВИДЕО: Юниорский чемпионат мира-2017. Россия - США 4:5
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15.04.2017 г. 20:22
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США
- Россия - 5:4 (0:1, 3:0, 2:3)
0:1 Колтыгин (Рубинчик, Торопченко), 10:59-мен
1:1 Мисмаш (Беррат, Пастухов), 33:57
2:1 Пелинг (Додж, Фараби), 36:28
3:1 Пелинг (Миллер, Кноэпке), 39:30-мен
4:1 Норрис (Ткачак, Додж), 41:16
4:2 Саморуков (Переляев, Торопченко), 45:19
5:2 Хьюз (Беррат, Додж), 49:59
5:3 Саморуков - 2 (Слепец, Рубинчик), 56:33
5:4 Чехович - 1 (Свечников, Колтыгин), 57:09
Вратари: Сент Кир - Жуков
Штраф: 10 - 10.
Броски: 32 (12+12+8) - 28 (11+6+11).