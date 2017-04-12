





Юниорский чемпионат мира-2017. Календарь и результаты

Юниорский чемпионат мира по хоккею 2017 года пройдет с 13 по 23 апреля в словацких городах Попрад и Спишска-Нова-Вес и в нем примут участие 10 юниорских сборных, в которых участвуют хоккеисты в возрасте до 18 лет.











Групповой этап Группа А (Попрад):



Финляндия

Канада

Словакия

Швейцария

Латвия

Группа В (Спишска-Нова-Вес):



Швеция

США

Россия

Чехия

Беларусь 13 апреля Латвия – Канада 16:30 мск Беларусь – США 16:30 мвк Словакия – Финляндия 20:30 мск Россия – Швеция 20:30 мск 14 апреля Швейцария – Латвия 20:30 мск Чехия – Беларусь 20:30 мск 15 апреля США - Россия 16:30 мск Финляндия – Швейцария 16:30 мск Канада – Словакия 20:30 мск Швеция – Чехия 20:30 мск 16 апреля Латвия – Финляндия 20:30 мск Беларусь – Швеция 20:30 мск 17 апреля США – Чехия 16:30 мск Канада – Швейцария 16:30 мск Россия – Беларусь 20:30 мск Словакия – Латвия 20:30 мск 18 апреля Швеция – США 16:30 мск Финляндия – Канада 16:30 мск Швейцария – Словакия 20:30 мск Чехия – Россия 20:30 мск

Утешительный раунд (до двух побед, играют 5 места каждой группы) Спишска-Нова-Вес 20 апреля 12:30 мск 21 апреля 18:30 мск 23 апреля 14:30 мск

Плей-офф 1/4 финала 20 апреля Спишска-Нова-Вес и Попрад 14:30 мск 16:30 мск 18:30 мск 20:30 мск Полуфиналы 16:30 мск (Попрад) 20:30 мск (Попрад) Матч за 3-е место 23 апреля 16:30 мск (Попрад) Финал 23 апреля 20:30 мск (Попрад) Обсудить последние хоккейные новости можно на нашем форуме







