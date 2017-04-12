Юниорский чемпионат мира-2017. Календарь и результаты

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Юниорский чемпионат мира по хоккею 2017 года пройдет с 13 по 23 апреля в словацких городах Попрад и Спишска-Нова-Вес и в нем примут участие 10 юниорских сборных, в которых участвуют хоккеисты в возрасте до 18 лет.
Групповой этап
Группа
А (Попрад):
Финляндия
Канада
Словакия
Швейцария
Латвия
Группа
В (Спишска-Нова-Вес):
Швеция
США
Россия
Чехия
Беларусь
13
апреля
Латвия – Канада 16:30
мск
Беларусь – США 16:30
мвк
Словакия – Финляндия
20:30 мск
Россия
– Швеция 20:30 мск
14 апреля
Швейцария – Латвия
20:30 мск
Чехия – Беларусь
20:30 мск
15 апреля
США - Россия
16:30
мск
Финляндия – Швейцария 16:30
мск
Канада – Словакия
20:30 мск
Швеция –
Чехия
20:30 мск
16 апреля
Латвия – Финляндия
20:30 мск
Беларусь – Швеция
20:30 мск
17 апреля
США – Чехия 16:30 мск
Канада – Швейцария
16:30 мск
Россия
– Беларусь 20:30 мск
Словакия – Латвия
20:30 мск
18 апреля
Швеция – США
16:30 мск
Финляндия – Канада
16:30 мск
Швейцария – Словакия
20:30 мск
Чехия – Россия 20:30 мск
Утешительный раунд (до
двух побед, играют 5 места каждой группы)
Спишска-Нова-Вес
20 апреля
12:30 мск
21
апреля
18:30 мск
23 апреля
14:30 мск
Плей-офф
1/4 финала
20 апреля
Спишска-Нова-Вес и Попрад
14:30 мск
16:30 мск
18:30 мск
20:30 мск
Полуфиналы
16:30 мск (Попрад)
20:30 мск (Попрад)
Матч за 3-е место
23 апреля
16:30 мск (Попрад)
Финал
23 апреля
20:30 мск (Попрад)