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12.04.2017 г. 23:02
  
 



Юниорский чемпионат мира-2017. Календарь и результаты
12.04.2017 г. 22:05
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Юниорский чемпионат мира по хоккею 2017 года пройдет с 13 по 23 апреля в словацких городах Попрад и Спишска-Нова-Вес и в нем примут участие 10 юниорских сборных, в которых участвуют хоккеисты в возрасте до 18 лет.





Групповой этап

Группа А (Попрад):

Финляндия
Канада
Словакия
Швейцария
Латвия

Группа В (Спишска-Нова-Вес):

Швеция
США
Россия
Чехия
Беларусь

13 апреля

Латвия – Канада 16:30 мск

Беларусь – США 16:30 мвк

Словакия – Финляндия 20:30 мск

Россия – Швеция 20:30 мск

14 апреля

Швейцария – Латвия 20:30 мск

Чехия – Беларусь 20:30 мск

15 апреля

США - Россия 16:30 мск

Финляндия – Швейцария 16:30 мск

Канада – Словакия 20:30 мск

 Швеция – Чехия  20:30 мск

16 апреля

Латвия – Финляндия 20:30 мск

Беларусь – Швеция 20:30 мск

17 апреля

США – Чехия 16:30 мск

Канада – Швейцария 16:30 мск

Россия – Беларусь 20:30 мск

Словакия – Латвия 20:30 мск

18 апреля

Швеция – США 16:30 мск

Финляндия – Канада 16:30 мск

Швейцария – Словакия 20:30  мск

Чехия – Россия 20:30 мск


Утешительный раунд (до двух побед, играют 5 места каждой группы)

Спишска-Нова-Вес

20 апреля

12:30 мск

21 апреля 

18:30 мск

23 апреля 

14:30 мск


Плей-офф

1/4 финала

20 апреля 

Спишска-Нова-Вес и Попрад

14:30 мск

16:30 мск

18:30 мск

20:30 мск

Полуфиналы

16:30 мск (Попрад)

20:30 мск (Попрад)

Матч за 3-е место

23 апреля

16:30 мск (Попрад)

Финал

23 апреля

20:30 мск (Попрад)

 
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