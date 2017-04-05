





Профсоюз игроков НХЛ не согласен с решением лиги отказаться от участия в Олимпиаде Ассоциация игроков НХЛ выпустила официальное заявление по поводу отказа лиги от остановки регулярного чемпионата на время проведения Олимпиады-2018, размещённое на её официальном сайте.



"Игроки чрезвычайно разочарованы и полностью не согласны с недальновидным решением об отказе от продолжения практики регулярного участия хоккеистов НХЛ в Олимпиаде. Любые неудобства, которые может внести Олимпиада в расписание следующего сезона, незначительны по сравнению с возможностью показать наш уровень игры и наших лучших хоккеистов на этой огромной международной сцене. Олимпиада-2018 в Азии — уникальная возможность для НХЛ. Лига может верить, что наказывает МОК, игроков или всех сразу за то, что они не шли на уступки в переговорах - но на самом деле она лишает наш великолепный вид спорта возможности расти путём демонстрации его болельщикам по всей планете. Кроме того, НХЛ приняла решение уже после того, как МОК и Международная федерация хоккея согласились оплатить страховку и транспортные расходы для хоккеистов. Попытки лиги обвинять других в этом решении столь же неудачны, как и само решение. Игроки НХЛ - патриоты, и им нелегко принять эту ситуацию. Необходимо уважать мнение хоккеистов. Знайте, что это решение НХЛ и только НХЛ. Оно очень неудачно для игры, хоккеистов и миллионов хоккейных фанатов", - говорится в заявлении. Обсудить последние хоккейные новости можно на нашем форуме







