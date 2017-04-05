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Шведские игры-2017. Вторая победа России
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11.02.2017 г. 22:06
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Сборная России одержала победу над командой Швеции на Шведских хоккейных играх. Встреча завершилась со счётом 4:2.
Швеция
- Россия - 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
0:1 Капризов (Голышев), 14:18-бол
1:1 Фантенберг (Бергстрем, Гюнге), 16:20-бол
1:2 Карпов (Мусин, Рыков), 16:27
2:2 Бергстрем (Фантенберг, Клингберг), 39:00-бол
2:3 Капризов (Голышев), 39:39
2:4 Капризов (Ткачев, Береглазов), 47:56-бол
Вратари: Линдбек - Сорокин.
Броски: 45 (14+19+12) - 22 (7+7+8).