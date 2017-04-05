





Шведские игры-2017. Вторая победа России Сборная России одержала победу над командой Швеции на Шведских хоккейных играх. Встреча завершилась со счётом 4:2.



Швеция - Россия - 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)



0:1 Капризов (Голышев), 14:18-бол

1:1 Фантенберг (Бергстрем, Гюнге), 16:20-бол

1:2 Карпов (Мусин, Рыков), 16:27

2:2 Бергстрем (Фантенберг, Клингберг), 39:00-бол

2:3 Капризов (Голышев), 39:39

2:4 Капризов (Ткачев, Береглазов), 47:56-бол



Вратари: Линдбек - Сорокин.

Броски: 45 (14+19+12) - 22 (7+7+8).



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