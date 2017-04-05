Евротур. Шведские хоккейный игры-2017. Итоги

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Сборная России досрочно стала победителем Евротура.
09.02.2017
Россия
– Финляндия – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
1:0 Кручинин (Светлаков, Рыков), 35:08
1:1 Палола (Саллинен, Койвисто), 40:37
2:1 Голышев (Ткачев), 58:34
Вратари: Шестеркин - Коскинен.
Броски: 21 (4+9+8) - 24 (7+6+11).
видео
Чехия
- Швеция 2:5
11.02.2017
Финляндия
- Чехия 1:7
Швеция
- Россия - 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
0:1 Капризов (Голышев), 14:18-бол
1:1 Фантенберг (Бергстрем, Гюнге), 16:20-бол
1:2 Карпов (Мусин, Рыков), 16:27
2:2 Бергстрем (Фантенберг, Клингберг), 39:00-бол
2:3 Капризов (Голышев), 39:39
2:4 Капризов (Ткачев, Береглазов), 47:56-бол
Вратари: Линдбек - Сорокин.
Броски: 45 (14+19+12) - 22 (7+7+8).
видео
12.02.2017
Россия – Чехия
– 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
1:0 Шумаков (Шалунов), 11:40-бол
1:1 Ленц (Елинек), 21:31
1:2 Радил (Полашек), 31:25-бол
2:2 Голышев (Ткачев, Капризов), 35:29
3:2 Шалунов (Шумаков), 46:23
4:2 Шалунов (Шумаков), 54:14
Нереализованный буллит: Ткачев (39:30).
Вратари: Самсонов – Францоуз.
Броски: 18 (6+5+7) – 29 (8+11+10).
видео
Швеция
- Финляндия 2:3
Лучшие
игроки
вратарь - Игорь Шестёркин (Россия)
защитник - Егор Рыков (Россия)
нападающий - Кирилл Капризов (Россия)
Самым ценным игроком шведского этапа Евротура признали шведа Карла
Клинберга.
В символическую сборную этапа, составленную представителями средств
массовой информации, вошли Шестёркин, Рыков, Капризов и Клинберг, а
также российский форвард Анатолий Голышев и чешский защитник Адам
Полашек
Состав
России
Вратари:
Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Самсонов
(«Металлург», Магнитогорск)
Защитники:
Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Максим Осипов
(«Торпедо»), Виктор Антипин, Алексей Береглазов
(оба — «Металлург», Магнитогорск),
Владислав Гавриков, Илья Любушкин (оба —
«Локомотив»), Альберт Яруллин, Дамир Мусин (оба
— «Ак Барс»), Егор Рыков (СКА)
Нападающие:
Анатолий Голышев («Автомобилист»), Владимир Ткачев
(«Ак Барс»), Капризов («Салават
Юлаев»), Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников,
Константин Окулов (все — «Сибирь»),
Алексей Кручинин («Трактор»), Андрей Светлаков,
Максим Мамин (оба — ЦСКА), Артем Федоров, Максим Карпов (оба
— «Динамо», Москва), Николай Прохоркин
(СКА)
Таблица Шведские
игры
Положение в
общем зачете:
|
|Команды
|И
|В
|Во
|Вб
|По
|Пб
|П
|Ш
|O
|1
|Россия
|9
|8
|0
|0
|0
|0
|1
|31
|-
|15
|(16)
|24
|2
|Чехия
|9
|4
|0
|0
|0
|0
|5
|29
|-
|29
|(0)
|12
|2
|Швеция
|9
|3
|0
|0
|0
|0
|6
|23
|-
|29
|(-6)
|9
|4
|Финляндия
|9
|3
|0
|0
|0
|0
|5
|22
|-
|32
|(-10)
|9
Последние
победители:
2014 - Финляндия
2013 - Финляндия
2012 - Швеция
2011 - Швеция
2010 - Финляндия
2009 - Швеция
2008 - Россия
2007 - Швеция
2006
- Россия