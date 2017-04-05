





Евротур. Шведские хоккейный игры-2017. Итоги



Сборная России досрочно стала победителем Евротура.











09.02.2017



Россия – Финляндия – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)



1:0 Кручинин (Светлаков, Рыков), 35:08

1:1 Палола (Саллинен, Койвисто), 40:37

2:1 Голышев (Ткачев), 58:34



Вратари: Шестеркин - Коскинен.

Броски: 21 (4+9+8) - 24 (7+6+11).



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Чехия - Швеция 2:5



11.02.2017



Финляндия - Чехия 1:7



Швеция - Россия - 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)



0:1 Капризов (Голышев), 14:18-бол

1:1 Фантенберг (Бергстрем, Гюнге), 16:20-бол

1:2 Карпов (Мусин, Рыков), 16:27

2:2 Бергстрем (Фантенберг, Клингберг), 39:00-бол

2:3 Капризов (Голышев), 39:39

2:4 Капризов (Ткачев, Береглазов), 47:56-бол



Вратари: Линдбек - Сорокин.

Броски: 45 (14+19+12) - 22 (7+7+8).



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12.02.2017



Россия – Чехия – 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)



1:0 Шумаков (Шалунов), 11:40-бол

1:1 Ленц (Елинек), 21:31

1:2 Радил (Полашек), 31:25-бол

2:2 Голышев (Ткачев, Капризов), 35:29

3:2 Шалунов (Шумаков), 46:23

4:2 Шалунов (Шумаков), 54:14

Нереализованный буллит: Ткачев (39:30).



Вратари: Самсонов – Францоуз.

Броски: 18 (6+5+7) – 29 (8+11+10).



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Швеция - Финляндия 2:3







Лучшие игроки



вратарь - Игорь Шестёркин (Россия)

защитник - Егор Рыков (Россия)

нападающий - Кирилл Капризов (Россия)



Самым ценным игроком шведского этапа Евротура признали шведа Карла Клинберга.



В символическую сборную этапа, составленную представителями средств массовой информации, вошли Шестёркин, Рыков, Капризов и Клинберг, а также российский форвард Анатолий Голышев и чешский защитник Адам Полашек







Состав России



Вратари:

Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Самсонов («Металлург», Магнитогорск)



Защитники:

Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Максим Осипов («Торпедо»), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба — «Металлург», Магнитогорск), Владислав Гавриков, Илья Любушкин (оба — «Локомотив»), Альберт Яруллин, Дамир Мусин (оба — «Ак Барс»), Егор Рыков (СКА)



Нападающие:

Анатолий Голышев («Автомобилист»), Владимир Ткачев («Ак Барс»), Капризов («Салават Юлаев»), Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников, Константин Окулов (все — «Сибирь»), Алексей Кручинин («Трактор»), Андрей Светлаков, Максим Мамин (оба — ЦСКА), Артем Федоров, Максим Карпов (оба — «Динамо», Москва), Николай Прохоркин (СКА)







Таблица



Положение в общем зачете: Таблица Шведские игры Положение в общем зачете:



Команды И В Во Вб По Пб П Ш O 1 Россия 9 8 0 0 0 0 1 31 - 15 (16) 24 2 Чехия 9 4 0 0 0 0 5 29 - 29 (0) 12 2 Швеция 9 3 0 0 0 0 6 23 - 29 (-6) 9 4 Финляндия 9 3 0 0 0 0 5 22 - 32 (-10) 9





Последние победители:



2014 - Финляндия

2013 - Финляндия

2012 - Швеция

2011 - Швеция

2010 - Финляндия

2009 - Швеция

2008 - Россия

2007 - Швеция

2006 - Россия



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