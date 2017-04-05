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05.04.2017 г. 18:08
  
 



Евротур. Шведские хоккейный игры-2017. Итоги
12.02.2017 г. 23:59
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Сборная России досрочно стала победителем Евротура.





09.02.2017

Россия – Финляндия – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

1:0 Кручинин (Светлаков, Рыков), 35:08
1:1 Палола (Саллинен, Койвисто), 40:37
2:1 Голышев (Ткачев), 58:34

Вратари: Шестеркин - Коскинен.
Броски: 21 (4+9+8) - 24 (7+6+11).

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Чехия - Швеция  2:5

11.02.2017

Финляндия - Чехия  1:7         

Швеция - Россия - 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

0:1 Капризов (Голышев), 14:18-бол
1:1 Фантенберг (Бергстрем, Гюнге), 16:20-бол
1:2 Карпов (Мусин, Рыков), 16:27
2:2 Бергстрем (Фантенберг, Клингберг), 39:00-бол
2:3 Капризов (Голышев), 39:39
2:4 Капризов (Ткачев, Береглазов), 47:56-бол

Вратари: Линдбек - Сорокин.
Броски: 45 (14+19+12) - 22 (7+7+8).

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12.02.2017

Россия – Чехия – 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

1:0 Шумаков (Шалунов), 11:40-бол
1:1 Ленц (Елинек), 21:31
1:2 Радил (Полашек), 31:25-бол
2:2 Голышев (Ткачев, Капризов), 35:29
3:2 Шалунов (Шумаков), 46:23
4:2 Шалунов (Шумаков), 54:14
Нереализованный буллит: Ткачев (39:30).

Вратари: Самсонов – Францоуз.
Броски: 18 (6+5+7) – 29 (8+11+10).

видео

Швеция - Финляндия  2:3



Лучшие игроки

вратарь - Игорь Шестёркин (Россия)
защитник - Егор Рыков (Россия)
нападающий - Кирилл Капризов (Россия)

Самым ценным игроком шведского этапа Евротура признали шведа Карла Клинберга.

В символическую сборную этапа, составленную представителями средств массовой информации, вошли Шестёркин, Рыков, Капризов и Клинберг, а также российский форвард Анатолий Голышев и чешский защитник Адам Полашек



Состав России

Вратари:
Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Самсонов («Металлург», Магнитогорск)

Защитники:
Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Максим Осипов («Торпедо»), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба — «Металлург», Магнитогорск), Владислав Гавриков, Илья Любушкин (оба — «Локомотив»), Альберт Яруллин, Дамир Мусин (оба — «Ак Барс»), Егор Рыков (СКА)

Нападающие:
Анатолий Голышев («Автомобилист»), Владимир Ткачев («Ак Барс»), Капризов («Салават Юлаев»), Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников, Константин Окулов (все — «Сибирь»), Алексей Кручинин («Трактор»), Андрей Светлаков, Максим Мамин (оба — ЦСКА), Артем Федоров, Максим Карпов (оба — «Динамо», Москва), Николай Прохоркин (СКА)



Таблица Шведские игры

Положение в общем зачете:

Команды И В Во Вб По Пб П Ш O
1 Россия 9 8 0 0 0 0 1 31 - 15 (16) 24
2 Чехия 9 4 0 0 0 0 5 29 - 29 (0) 12
2 Швеция 9 3 0 0 0 0 6 23 - 29 (-6) 9
4 Финляндия 9 3 0 0 0 0 5 22 - 32 (-10) 9



Последние победители:

2014 - Финляндия
2013 - Финляндия
2012 - Швеция
2011 - Швеция
2010 - Финляндия
2009 - Швеция
2008 - Россия
2007 - Швеция
2006 - Россия
 
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