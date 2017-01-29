





Буре, Фёдоров, Дацюк и Овечкин включены в число 100 лучших игроков в истории НХЛ Россияне Павел Буре, Сергей Фёдоров, Павел Дацюк и Александр Овечкин включены в список 100 лучших игроков в истории НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.



Лига назвала 67 лучших хоккеистов, которые выступали с 1967 года по настоящее время. 33 игрока, которые играли с 1917 по 1966 год, были названы ещё в начале января. Кроме того, были составлены символические сборные 70-х, 80-х и 90-х годов прошлого века, а также две команды нового тысячелетия.



В сборную 90-х попали Буре, тогда выступавший за «Флориду Пантерз», и Фёдоров, защищавший цвета «Детройт Ред Уингз». В сборную лучших игроков 2000-х годов был включён Дацюк, игравший за «Детройт», а Овечкин, являющийся капитаном «Вашингтон Кэпиталз», вошёл в команду 2010-х.



Буре провёл в НХЛ 702 матча, в которых набрал 779 (437+342) очков. Фёдоров отыграл 1248 матчей, на его счету 1179 (483+696) очков. В активе Дацюка 918 (314+604) очков в 953 матчах, а Овечкин, который продолжает выступления в НХЛ, на сегодняшний день набрал 1011 (548+463) очков, проведя 888 игр. Обсудить последние хоккейные новости можно на нашем форуме







