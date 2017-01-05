Молодежный чемпионат мира 2017. Россия уступила в полуфинале

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Молодежная сборная России уступила команде США в полуфинальной игре чемпионата мира по буллитам.
США
– Россия - 4:3-бул
(1:1, 2:1, 0:1, 4:3-бул)
0:1
Капризов (Воробьев), 11:54
1:1Уайт (Келлер, Джонс), 19:05
1:2 Гурьянов (Кудако, Карнаухов), 21:17
2:2 Канин (Гринуэй, Бракко), 30:23-бол
3:2.Уайт (Андерсон, Келлер), 36:21
3:3 Гурьянов, 46:04
Нереализованный
буллит:
Келлер (45:14).
Буллиты:
Терри (3), Бракко - Гурьянов (2), Воробьев
Вратари:
Парсонс - Самсонов.
Штраф:
2 - 8.
Броски:
43 (14,12,10,7) - 36 (7,11,10,8).