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05.01.2017 г. 03:44
  
 



Молодежный чемпионат мира 2017. Россия уступила в полуфинале
05.01.2017 г. 03:15
Молодежная сборная России уступила команде США в полуфинальной игре чемпионата мира по буллитам.

США – Россия  - 4:3-бул (1:1, 2:1, 0:1, 4:3-бул)

0:1 Капризов  (Воробьев), 11:54
1:1Уайт  (Келлер, Джонс), 19:05
1:2 Гурьянов (Кудако, Карнаухов), 21:17
2:2 Канин (Гринуэй, Бракко), 30:23-бол
3:2.Уайт (Андерсон, Келлер), 36:21
3:3 Гурьянов, 46:04 

Нереализованный буллит: Келлер (45:14).

Буллиты: Терри (3), Бракко - Гурьянов (2), Воробьев
Вратари: Парсонс - Самсонов.
Штраф: 2 - 8.
Броски: 43 (14,12,10,7) - 36 (7,11,10,8).
 
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