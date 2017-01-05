





Молодежный чемпионат мира 2017. Россия уступила в полуфинале Молодежная сборная России уступила команде США в полуфинальной игре чемпионата мира по буллитам.



США – Россия - 4:3-бул (1:1, 2:1, 0:1, 4:3-бул) 0:1 Капризов (Воробьев), 11:54

1:1Уайт (Келлер, Джонс), 19:05

1:2 Гурьянов (Кудако, Карнаухов), 21:17

2:2 Канин (Гринуэй, Бракко), 30:23-бол

3:2.Уайт (Андерсон, Келлер), 36:21

3:3 Гурьянов, 46:04 Нереализованный буллит: Келлер (45:14). Буллиты: Терри (3), Бракко - Гурьянов (2), Воробьев

Вратари: Парсонс - Самсонов.

Штраф: 2 - 8.

Броски: 43 (14,12,10,7) - 36 (7,11,10,8). Обсудить последние хоккейные новости можно на нашем форуме







