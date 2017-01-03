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Молодежный чемпионат мира 2017. Россия выходит в полуфинал
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03.01.2017 г. 00:10
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Сборная России одержала победу над командой Дании в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира, встреча завершилась со счётом 4:0.
Четвертьфинал
Дания
- Россия 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
0:1 Полунин (Воробьёв), 08:45
0:2 Капризов (Воробьёв, Тренин), 19:49-бол
0:3 Карнаухов (Гурьянов, Квартальнов), 47:12
0:4 Капризов (Полунин), 55:35
Вратари: Петерсен (Крог, 20:00) – Самсонов.
Штраф: 8 - 14.
Броски: 14 (3,4,7) - 32 (9,15,8).