





Стали известны все четвертьфинальные пары МЧМ-2017 На молодёжном чемпионате мира по хоккею стали известны все четвертьфинальные пары. Сборная России заняла третье место в группе B и получила в соперники вторую команду из другого квинтета – сборную Дании. Этот матч состоится в Торонто 2 января, начало в 21:00 мск.



Швеция (1А) – Словакия (4В), Канада (2В) – Чехия (3А), США (1В) – Швейцария (4А). Первые два матча состоятся в Монреале, а встреча американцев со швейцарцами – в Торонто.



В случае победы над командой Дании сборная России сыграет в полуфинале с победителем пары США — Швейцария.



Обсудить последние хоккейные новости можно на нашем форуме







