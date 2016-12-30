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ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Россия - США 2:3
30.12.2016 г. 03:37
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ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Россия - США 2:3
30.12.2016 г. 02:26
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МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
МИРА-2017, КАНАДА,
26.12.2016 - 07.01.2017
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
30.12.2016 г. 02:26
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Россия - США 2:3
30.12.2016 г. 02:25
Молодежный чемпионат мира 2017. Результаты
30.12.2016 г. 01:58
Молодежный чемпионат мира 2017. Россия уступила США
30.12.2016 г. 00:50
Кубок Шпенглера-2016. Календарь и результаты
28.12.2016 г. 03:05
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Россия - Латвия 9:1
28.12.2016 г. 02:33
Молодежный чемпионат мира 2017. Россия разгромила Латвию
27.12.2016 г. 07:11
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Канада - Россия 5:3
27.12.2016 г. 06:44
Молодежный чемпионат мира 2017. Россия уступила Канаде в первом матче
27.12.2016 г. 05:35
ВИДЕО: Первая шайба России на молодежном чемпионате мира
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