





Молодежный чемпионат мира 2017. Россия разгромила Латвию Молодёжная сборная России в матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккеюразгромила команду Латвии со счётом 9:1.



Латвия - Россия 1:9 (0:3, 1:3, 0:3)



0:1 Юртайкин (Дронов), 05:33

0:2 Полунин (Капризов, Сидоров), 12:10

0:3 Карнаухов (Гурьянов, Кудако), 17:39

0:4 Капризов (Воробьёв, Полунин), 20:56

1:4 Балцерс (Дзиеркалс), 23:42-бол

1:5 Полунин (Рыков, Воробьёв), 24:21

1:6 Беляев (Юртайкин, Алексеев), 25:04

1:7 Капризов (Рыков, Воробьёв), 46:07-бол

1:8 Тренин (Капризов, Полунин), 49:28-бол

1:9 Капризов (Рыков, Воробьёв), 56:07-бол



Вратари: Григалс (Романовский, 20:00, Григалс, 25:04) - Сухачев.

Штраф: 18 (2, 4, 12) - 10 (6, 2, 2)

Броски: 26 (10, 10, 6) - 40 (12, 9, 19) Обсудить последние хоккейные новости можно на нашем форуме







