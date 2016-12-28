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Молодежный чемпионат мира 2017. Россия разгромила Латвию
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28.12.2016 г. 02:33
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Молодёжная сборная России в матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккеюразгромила команду Латвии со счётом 9:1.
Латвия
- Россия 1:9 (0:3, 1:3, 0:3)
0:1 Юртайкин (Дронов), 05:33
0:2 Полунин (Капризов, Сидоров), 12:10
0:3 Карнаухов (Гурьянов, Кудако), 17:39
0:4 Капризов (Воробьёв, Полунин), 20:56
1:4 Балцерс (Дзиеркалс), 23:42-бол
1:5 Полунин (Рыков, Воробьёв), 24:21
1:6 Беляев (Юртайкин, Алексеев), 25:04
1:7 Капризов (Рыков, Воробьёв), 46:07-бол
1:8 Тренин (Капризов, Полунин), 49:28-бол
1:9 Капризов (Рыков, Воробьёв), 56:07-бол
Вратари:
Григалс (Романовский, 20:00, Григалс, 25:04) - Сухачев.
Штраф:
18 (2, 4, 12) - 10 (6, 2, 2)
Броски:
26 (10, 10, 6) - 40 (12, 9, 19)