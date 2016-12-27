Молодежный чемпионат мира 2017. Россия уступила Канаде в первом матче

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Молодежная сборная России уступила команде Канады в стартовом матче чемпионата мира со счетом 3:5. Встреча проходила в Торонто. В составе россиян голами отметились Михаил Сергачев, Кирилл Капризов и Егор Рыков.
Канада
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Россия - 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)
1:0 Жост
(Майерс, Дюбе), 3:11
1:1 Сергачев (Гурьянов), 9:47
2:1 Стром (Барзал, Шабо), 33:15-бол
3:1 Руа (Готье), 37:08
4:1 Барзал (Дюбуа), 43:03-бол
4:2 Капризов (Воробьев, Рыков), 45:12-бол
5:2 Стром (Барзал), 49:06-бол
5:3 Рыков (Юртайкин, Капризов), 50:36
Вратари:
Харт - Самсонов.
Штраф:
6 (2, 2, 2) - 12 (2, 6, 4)
ВИДЕО
Броски:
37 (12, 15, 10) - 17 (5, 4, 8)