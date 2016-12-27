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27.12.2016 г. 08:57
  
 



Молодежный чемпионат мира 2017. Россия уступила Канаде в первом матче
27.12.2016 г. 06:44
Молодежная сборная России уступила команде Канады в стартовом матче чемпионата мира со счетом 3:5. Встреча проходила в Торонто. В составе россиян голами отметились Михаил Сергачев, Кирилл Капризов и Егор Рыков.

Канада – Россия - 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

1:0 Жост  (Майерс, Дюбе), 3:11
1:1 Сергачев  (Гурьянов), 9:47
2:1 Стром  (Барзал, Шабо), 33:15-бол
3:1 Руа  (Готье), 37:08
4:1 Барзал  (Дюбуа), 43:03-бол
4:2 Капризов (Воробьев, Рыков), 45:12-бол
5:2 Стром (Барзал), 49:06-бол
5:3 Рыков (Юртайкин, Капризов), 50:36 

Вратари: Харт - Самсонов.

Штраф: 6 (2, 2, 2) - 12 (2, 6, 4)
Броски: 37 (12, 15, 10) - 17 (5, 4, 8)

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