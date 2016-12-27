





Молодежный чемпионат мира 2017. Россия уступила Канаде в первом матче Молодежная сборная России уступила команде Канады в стартовом матче чемпионата мира со счетом 3:5. Встреча проходила в Торонто. В составе россиян голами отметились Михаил Сергачев, Кирилл Капризов и Егор Рыков.



Канада – Россия - 5:3 (1:1, 2:0, 2:2) 1:0 Жост (Майерс, Дюбе), 3:11

1:1 Сергачев (Гурьянов), 9:47

2:1 Стром (Барзал, Шабо), 33:15-бол

3:1 Руа (Готье), 37:08

4:1 Барзал (Дюбуа), 43:03-бол

4:2 Капризов (Воробьев, Рыков), 45:12-бол

5:2 Стром (Барзал), 49:06-бол

5:3 Рыков (Юртайкин, Капризов), 50:36 Вратари: Харт - Самсонов. Штраф: 6 (2, 2, 2) - 12 (2, 6, 4)

Броски: 37 (12, 15, 10) - 17 (5, 4, 8) ВИДЕО Обсудить последние хоккейные новости можно на нашем форуме







