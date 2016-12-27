|
Кубок Шпенглера-2016. Календарь и результаты
|
27.12.2016 г. 01:11
|
В швейцарском Давосе проходит юбилейный 90-ый розыгрыш Кубка Шпенглера.
Группа "Торриани"
"Лугано" Швейцария
"Маунтфилд" Чехия
"Автомобилист" Россия
Группа
"Каттини"
"Давос" Швейцария
Сборная Канады (игроки выступающие в Европе)
"Динамо" Беларусь, Минск
ТУРНИРНЫЕ
ТАБЛИЦЫ
26 декабря 2016
"Лугано" -
"Автомобилист»" 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
"Динамо" Минск - Канада 7:4 (2:3, 1:0, 4:1)
27 декабря 2016
"Маунтфилд" - "Автомобилист" 17:00 мск
"Давос" - Канада 22:15 мск
28 декабря 2016
"Лугано" - "Маунтфилд"
17:00 мск
"Динамо"- "Давос" 22:15 мск
1/4 финала
29 декабря 2016
четвертьфинал 1 2-я команда группы "Торриани" - 3-я команда группы "Каттини" 17:00 мск
четвертьфинал 2 2-я команда группы "Каттини" - 3-я команда группы "Торриани" 22:15 мск
1/2 финала
30 декабря 2016
1-я команда группы "Каттини" - Победитель четвертьфинала 1 17:00 мск
1-я
команда группы "Торриани" - Победитель четвертьфинала 2 22:15
мск
Финал
31 декабря 2016
14:00 мск