





Кубок Шпенглера-2016. Календарь и результаты В швейцарском Давосе проходит юбилейный 90-ый розыгрыш Кубка Шпенглера.



Группа "Торриани"



"Лугано" Швейцария

"Маунтфилд" Чехия

"Автомобилист" Россия



Группа "Каттини"



"Давос" Швейцария

Сборная Канады (игроки выступающие в Европе)

"Динамо" Беларусь, Минск



ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ



26 декабря 2016



"Лугано" - "Автомобилист»" 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

"Динамо" Минск - Канада 7:4 (2:3, 1:0, 4:1)



27 декабря 2016



"Маунтфилд" - "Автомобилист" 17:00 мск

"Давос" - Канада 22:15 мск



28 декабря 2016



"Лугано" - "Маунтфилд" 17:00 мск

"Динамо"- "Давос" 22:15 мск



1/4 финала



29 декабря 2016



четвертьфинал 1 2-я команда группы "Торриани "Лугано" Швейцария"Маунтфилд" Чехия"Автомобилист" Россия"Давос" ШвейцарияСборная Канады (игроки выступающие в Европе)"Динамо" Беларусь, Минск"Лугано" - "Автомобилист»" 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)"Динамо" Минск - Канада 7:4 (2:3, 1:0, 4:1)"Маунтфилд" - "Автомобилист" 17:00 мск"Давос" - Канада 22:15 мск"Лугано" - "Маунтфилд" 17:00 мск"Динамо"- "Давос" 22:15 мскчетвертьфинал 1 2-я команда группы "Торриани " - 3-я команда группы " Каттини " 17:00 мск

четвертьфинал 2 2-я команда группы " Каттини " - 3-я команда группы " Торриани " 22:15 мск



1/2 финала



30 декабря 2016



1-я команда группы " Каттини " - Победитель четвертьфинала 1 17:00 мск

1-я команда группы " Торриани " - Победитель четвертьфинала 2 22:15 мск



Финал



31 декабря 2016



14:00 мск

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