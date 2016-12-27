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27.12.2016 г. 03:55
  
 



Кубок Шпенглера-2016. Календарь и результаты
27.12.2016 г. 01:11
В швейцарском Давосе проходит юбилейный 90-ый розыгрыш Кубка Шпенглера.

Группа "Торриани" 

"Лугано" Швейцария
"Маунтфилд" Чехия
"Автомобилист" Россия

Группа "Каттини"

"Давос" Швейцария
Сборная Канады (игроки выступающие в Европе)
"Динамо" Беларусь, Минск

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ

26 декабря 2016

"Лугано" - "Автомобилист»" 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
"Динамо" Минск - Канада  7:4 (2:3, 1:0, 4:1)

27 декабря 2016

"Маунтфилд" - "Автомобилист" 17:00 мск
"Давос" - Канада 22:15 мск

28 декабря 2016

"Лугано" - "Маунтфилд" 17:00 мск
"Динамо"- "Давос" 22:15 мск

1/4 финала

29 декабря 2016

четвертьфинал 1 2-я команда группы "Торриани" - 3-я команда группы "Каттини"  17:00 мск
четвертьфинал 2 2-я команда группы "Каттини" - 3-я команда группы "Торриани" 22:15 мск

1/2 финала

30 декабря 2016 

1-я команда группы "Каттини" - Победитель четвертьфинала 1 17:00 мск
1-я команда группы "Торриани" - Победитель четвертьфинала 2 22:15 мск

Финал

31 декабря 2016

14:00 мск
 
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