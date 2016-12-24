





Молодежный чемпионат мира 2017. Окончательный состав сборной России Тренерский штаб молодёжной сборной России под руководством Валерия Брагина объявил фамилии 23 хоккеистов, которые сформируют заявку на чемпионат мира — 2017. Турнир состоится в Канаде с 26 декабря по 5 января.



Вратари: Антон Красоткин («Локо»), Владислав Сухачёв («Челмет»), Илья Самсонов («Металлург» Мг);



Защитники: Вадим Кудако («Северсталь»), Михаил Сидоров («Ак Барс»), Сергей Зборовский («Реджайна»), Егор Воронков («Витязь»), Григорий Дронов («Металлург» Мг), Михаил Сергачёв («Виндзор»), Егор Рыков (СКА), Артём Волков («Динамо» Бшх);

Нападающие: Кирилл Капризов («Салават Юлаев»), Кирилл Ураков («Торпедо» НН), Данила Квартальнов (ЦСКА), Александр Полунин («Локомотив»), Кирилл Беляев («Югра»), Герман Рубцов («Витязь»), Павел Карнаухов (ЦСКА), Денис Алексеев («Адмирал»), Данил Юртайкин («Рязань»), Михаил Воробьёв («Салават Юлаев»), Яков Тренин («Гатино»), Денис Гурьянов («Техас»).



Таким образом, расположение молодёжной сборной покинули: защитники — Камиль Фазылзянов («Нефтехимик»), Артём Чмыхов (ЦСКА), нападающие — Никита Ли («Спартак»), Никита Коростелёв («Сарния»), Артур Тянулин («Оттава 76-е»).



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