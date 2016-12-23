





МЧМ-2017. Сборная России провела два контрольных матча Молодежная сборная России (игроки до 20 лет) провела два контрольных матча в рамках подготовки к стартующему 26 декабря молодежному чемпионату миру.



Россия U20 - Дания U20 - 2:1 ОТ (1:0; 0:0; 0:1; 1:0)



1:0 Рубцов (Тянулин, Волков) 7:02

1:1 Кристенсен (Бликфельд) 43:37

2:1 Тренин (Коростелев) 64:21

Вратари: Сухачев - Петерсен



Сухачев (Красоткин); Зборовский - Кудако, Гурьянов - Тренин - Коростелев; Воронков - Волков, Тянулин - Алексеев - Рубцов; Сидоров - Дронов, Юртайкин - Беляев - Ли; Чмыхов - Фазылзянов, Карнаухов - Квартальнов - Ураков.



Россия U20 - Швеция U20 - 0:4 (0:2; 0:1; 0:1)



0:1 Лёкке (Грюндстрём, Андерссон) 09:05

0:2 Дален (Мовераре) 12:54

0:3 Эрикссон Эк (Нюландер, Оль) 21:56

0:4 Оль (Нюландер) 53:59

Вратари: Самсонов - Сандстрём



Самсонов (Сухачев); Cидоров - Рыков, Полунин - Воробьев - Капризов; Сергачев - Зборовский, Коростелев - Тренин - Тянулин; Дронов - Фазылзянов, Карнаухов - Квартальнов - Гурьянов; Воронков - Волков, Юртайкин - Алексеев - Рубцов, Беляев.



Стоит отметить, что первый матч на чемпионате мира сборная наша команда проведет против сверстников из Канады. Матч состоится 27 декабря в 4:00 (время московское). Обсудить последние хоккейные новости можно на нашем форуме







