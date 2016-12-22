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Кубок Первого канала-2016. Россия обыграла Финляндию
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18.12.2016 г. 20:40
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Сборная России в заключительном матче Кубка Первого канала победила Финляндию.
Россия
- Финляндия -
4:3 (3:1, 1:1, 0:1)
0:1
Песонен (Манкинен), 0:46
1:1 Шалунов (Любушкин, Антипин), 1:37
2:1 Яковлев (Плотников), 7:31-бол
3:1 Телегин (Киселевич, Ожиганов), 9:36
3:1. Ковальчук (Дацюк), 32:53
4:2 Хаапала (Хартикайнен, Аалтонен), 36:46
4:3 Аалтонен (Хартикайнен), 40:15
Вратари:
Шестеркин - Ортио
Броски:
28 (13+7+8) - 34 (9+11+14).