





Кубок Первого канала-2016. Россия обыграла Финляндию Сборная России в заключительном матче Кубка Первого канала победила Финляндию.



Россия - Финляндия - 4:3 (3:1, 1:1, 0:1) 0:1 Песонен (Манкинен), 0:46

1:1 Шалунов (Любушкин, Антипин), 1:37

2:1 Яковлев (Плотников), 7:31-бол

3:1 Телегин (Киселевич, Ожиганов), 9:36

3:1. Ковальчук (Дацюк), 32:53

4:2 Хаапала (Хартикайнен, Аалтонен), 36:46

4:3 Аалтонен (Хартикайнен), 40:15



Вратари: Шестеркин - Ортио

Броски: 28 (13+7+8) - 34 (9+11+14). Обсудить последние хоккейные новости можно на нашем форуме







