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22.12.2016 г. 19:55
  
 



Кубок Первого канала-2016. Россия обыграла Финляндию
18.12.2016 г. 20:40
Сборная России в заключительном матче Кубка Первого канала победила Финляндию.

Россия  - Финляндия - 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)

0:1 Песонен (Манкинен), 0:46
1:1 Шалунов (Любушкин, Антипин), 1:37
2:1 Яковлев  (Плотников), 7:31-бол
3:1 Телегин (Киселевич, Ожиганов), 9:36
3:1. Ковальчук (Дацюк), 32:53
4:2 Хаапала (Хартикайнен, Аалтонен), 36:46
4:3 Аалтонен (Хартикайнен), 40:15 

Вратари: Шестеркин - Ортио
Броски: 28 (13+7+8) - 34 (9+11+14).
 
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