





Молодежный чемпионат мира. Сборная России отправляется в Кингстон Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин назвал список хоккеистов, которые продолжат подготовку к чемпионату мира (26 декабря – 5 января, Канада) на заключительном сборе в Кингстоне. За океан отправятся 22 игрока.



Вратари: Антон Красоткин (ХК «Локо»), Илья Самсонов («Металлург» Мг), Владислав Сухачёв («Челмет»).



Защитники: Вадим Кудако («Северсталь»), Михаил Сидоров («Ак Барс»), Артём Чмыхов (ЦСКА), Камиль Фазылзянов («Нефтехимик»), Егор Воронков, («Витязь»), Григорий Дронов («Металлург» Мг), Егор Рыков (СКА), Артём Волков («Динамо» Бшх).

Нападающие: Кирилл Капризов, Михаил Воробьёв (оба — «Салават Юлаев»), Кирилл Ураков («Торпедо»), Данила Квартальнов, Павел Карнаухов (оба – ЦСКА), Александр Полунин («Локомотив»), Кирилл Беляев («Югра»), Никита Ли («Спартак»), Герман Рубцов («Витязь»), Денис Алексеев, Данил Юртайкин (оба – ХК «Рязань»).



Таким образом, расположение команды покинули: защитники — Руслан Петрищев («Салават Юлаев»), Михаил Епишин («Витязь») и нападающие — Михаил Котляревский («Салават Юлаев»), Михаил Мальцев («СКА-Нева»), Артём Артёмов («Сибирь»), Роман Ивашов («Автомобилист»).



В бывшей столице Канады к претендентам на участие в МЧМ из российских лиг присоединятся кандидаты, выступающие за океаном: защитники – Михаил Сергачёв («Виндзор»), Сергей Зборовский («Реджайна»); нападающие – Никита Коростелёв («Сарния»), Артур Тянулин («Оттава 67-е»), Яков Тренин («Гатино»), Денис Гурьянов («Техас»).



В Кингстоне сборная России проведёт два контрольных матча: с Данией (20 декабря) и Швецией (22 декабря). После игры со скандинавами будет сформирована заявка на молодёжный чемпионат мира-2017 из 23-х хоккеистов.



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