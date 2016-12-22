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Молодежный чемпионат мира. Сборная России отправляется в Кингстон
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17.12.2016 г. 21:39
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Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин назвал список хоккеистов, которые продолжат подготовку к чемпионату мира (26 декабря – 5 января, Канада) на заключительном сборе в Кингстоне. За океан отправятся 22 игрока.
Вратари:
Антон Красоткин (ХК «Локо»), Илья Самсонов
(«Металлург» Мг), Владислав Сухачёв
(«Челмет»).
Защитники:
Вадим Кудако («Северсталь»), Михаил Сидоров
(«Ак Барс»), Артём Чмыхов (ЦСКА), Камиль Фазылзянов
(«Нефтехимик»), Егор Воронков,
(«Витязь»), Григорий Дронов
(«Металлург» Мг), Егор Рыков (СКА), Артём Волков
(«Динамо» Бшх).
Нападающие:
Кирилл Капризов, Михаил Воробьёв (оба — «Салават
Юлаев»), Кирилл Ураков («Торпедо»),
Данила Квартальнов, Павел Карнаухов (оба – ЦСКА), Александр
Полунин («Локомотив»), Кирилл Беляев
(«Югра»), Никита Ли
(«Спартак»), Герман Рубцов
(«Витязь»), Денис Алексеев, Данил Юртайкин (оба
– ХК «Рязань»).
Таким образом, расположение команды покинули: защитники —
Руслан Петрищев («Салават Юлаев»), Михаил Епишин
(«Витязь») и нападающие — Михаил
Котляревский («Салават Юлаев»), Михаил Мальцев
(«СКА-Нева»), Артём Артёмов
(«Сибирь»), Роман Ивашов
(«Автомобилист»).
В бывшей столице Канады к претендентам на участие в МЧМ из российских
лиг присоединятся кандидаты, выступающие за океаном: защитники
– Михаил Сергачёв («Виндзор»), Сергей
Зборовский («Реджайна»); нападающие –
Никита Коростелёв («Сарния»), Артур Тянулин
(«Оттава 67-е»), Яков Тренин
(«Гатино»), Денис Гурьянов
(«Техас»).
В Кингстоне сборная России проведёт два контрольных матча: с Данией (20
декабря) и Швецией (22 декабря). После игры со скандинавами будет
сформирована заявка на молодёжный чемпионат мира-2017 из 23-х
хоккеистов.
ФХР