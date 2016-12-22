





Кубок Первого канала-2016. России победила Чехию Сборная России одержала крупную победу над командой Чехии во втором матче Кубка Первого канала по хоккею 2016 года. Встреча завершилась со счётом 5:1.



Россия - Чехия - 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)



1:0 Плотников (Ковальчук, Белов), 05:40

2:0 Дацюк (Ковальчук), 08:21

3:0 Ткачёв (Андронов, Антипин), 11:27

3:1 Зогорна (Йордан), 27:47

4:1 Телегин (Светлаков, Ничушкин), 42:58

5:1 Ковальчук (Светлаков), 59:03-бол



Броски: 25 (12+2+11) - 20 (5+9+6).

Вратари: Шестеркин - Фурх

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