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22.12.2016 г. 19:55
  
 



Кубок Первого канала-2016. России победила Чехию
16.12.2016 г. 21:41
Сборная России одержала крупную победу над командой Чехии во втором матче Кубка Первого канала по хоккею 2016 года. Встреча завершилась со счётом 5:1.

Россия - Чехия - 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)

1:0 Плотников (Ковальчук, Белов), 05:40
2:0 Дацюк (Ковальчук), 08:21
3:0 Ткачёв (Андронов, Антипин), 11:27
3:1 Зогорна (Йордан), 27:47
4:1 Телегин (Светлаков, Ничушкин), 42:58
5:1 Ковальчук (Светлаков), 59:03-бол

Броски: 25 (12+2+11) - 20 (5+9+6).
Вратари: Шестеркин - Фурх
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