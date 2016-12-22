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Кубок Первого канала-2016. России победила Чехию
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16.12.2016 г. 21:41
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Сборная России одержала крупную победу над командой Чехии во втором матче Кубка Первого канала по хоккею 2016 года. Встреча завершилась со счётом 5:1.
Россия
- Чехия - 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)
1:0 Плотников (Ковальчук, Белов), 05:40
2:0 Дацюк (Ковальчук), 08:21
3:0 Ткачёв (Андронов, Антипин), 11:27
3:1 Зогорна (Йордан), 27:47
4:1 Телегин (Светлаков, Ничушкин), 42:58
5:1 Ковальчук (Светлаков), 59:03-бол
Броски:
25 (12+2+11) - 20 (5+9+6).
Вратари:
Шестеркин - Фурх
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