





Первый канал отменил трансляции хоккея из-за низких рейтингов Первый канал сообщил об отмене прямой трансляции матча Кубка Первого канала между сборными России и Чехии.



Мы вынуждены отменить сегодняшнюю прямую трансляцию Кубка Первого канала по хоккею. К сожалению, существующий измеритель показывает утрату интереса аудитории к спортивным трансляциям. По данным TNS, доля вчерашнего матча составила 6,3%. Это значительно меньше, чем обычная доля Первого канала в это время (19:00 — 21:00). Первый канал не получает бюджетного финансирования, существует на средства от рекламы и не может себе позволить невыполнение коммерческих обязательств.



В интересах телезрителей-болельщиков мы передаём каналу Матч ТВ бесплатно наши права на прямые трансляции. Сегодня в 19:00 Матч ТВ покажет прямой эфир встречи Россия — Чехия (с третьего периода), завтра в 12:00 игру между Финляндией и Швецией, в воскресенье — матч Швеция — Чехия в 13:00 и матч Россия - Финляндия в 17:00», - говорится в заявлении пресс-службы телеканала.



Стоит отметить, что прямая трансляция матча россиян против сборной Чехии заявлена в анонсе канала Матч! Игра. Обсудить последние хоккейные новости можно на нашем форуме







