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22.12.2016 г. 20:01
  
 



Евротур. Кубок Первого канала-2016. Итоги
18.12.2016 г. 23:26
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В Москве прошел очередной московский этап Евротура - Кубок Первого канала-2016.



состав сборной России


15 декабря    

Швеция - Россия - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

1:0 Гавриков  (Шумаков), 8:55-бол
1:1 Линдблум , 37:59
2:1 Бертильссон  (Умарк), 58:59
3:1 Турессон 59:34 - пустые ворота

броски: 34 (10+10+14) - 22 (11+7+4)
Вратари: Фаст - Сорокин
видео

Финляндия - Чехия 4:2
    
16 декабря
    
Россия - Чехия - 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)

1:0 Плотников (Ковальчук, Белов), 05:40
2:0 Дацюк (Ковальчук), 08:21
3:0 Ткачёв (Андронов, Антипин), 11:27
3:1 Зогорна (Йордан), 27:47
4:1 Телегин (Светлаков, Ничушкин), 42:58
5:1 Ковальчук (Светлаков), 59:03-бол

Броски: 25 (12+2+11) - 20 (5+9+6).
Вратари: Шестеркин - Фурх
видео

17 декабря

Финляндия - Швеция 2:4
    
18 декабря
    
Чехия - Швеция 4:1

Россия  - Финляндия - 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)

0:1 Песонен (Манкинен), 0:46
1:1 Шалунов (Любушкин, Антипин), 1:37
2:1 Яковлев  (Плотников), 7:31-бол
3:1 Телегин (Киселевич, Ожиганов), 9:36
3:1. Ковальчук (Дацюк), 32:53
4:2 Хаапала (Хартикайнен, Аалтонен), 36:46
4:3 Аалтонен (Хартикайнен), 40:15 

Вратари: Шестеркин - Ортио
Броски: 28 (13+7+8) - 34 (9+11+14).
видео

Лучший бомбардир - Миро Аалтонен (Финляндия) — 5 (4+1) очков;
лучший вратарь - Игорь Шестёркин (Россия);
лучший защитник - Давид Рундблад (Швеция);
лучший нападающий - Илья Ковальчук (Россия).


Команды И В Во Вб По Пб П Ш O
1 Швеция 3 2 0 0 0 0 1 8 - 7 (1) 6
2 Россия 3 2 0 0 0 0 1 10 - 7 (3) 6
3 Финляндия 3 1 0 0 0 0 2 9 - 10 (-1) 3
4 Чехия 3 1 0 0 0 0 2 7 - 10 (-3) 3


Положениев общем зачете:

Команды И В Во Вб По Пб П Ш O
1 Россия 6 5 0 0 0 0 1 21 - 10 (11) 15
2 Чехия 6 3 0 0 0 0 3 18 - 19 (-1) 9
3 Финляндия 6 2 0 0 0 0 4 17 - 21 (-4) 6
4 Швеция 6 2 0 0 0 0 4 14 - 20 (-6) 6


Последние победители турнира:

2015 - Чехия
2014 - Россия
2013 - Чехия
2012 - Россия
2011 - Швеция
2010 - Россия
2009 - Финляндия
2008 - Россия
2007 - Россия
2006 - Россия
 
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