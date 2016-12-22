





Евротур. Кубок Первого канала-2016. Итоги



В Москве прошел очередной московский этап Евротура - Кубок Первого канала-2016.







состав сборной России





15 декабря



Швеция - Россия - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) 1:0 Гавриков (Шумаков), 8:55-бол

1:1 Линдблум , 37:59

2:1 Бертильссон (Умарк), 58:59

3:1 Турессон 59:34 - пустые ворота броски: 34 (10+10+14) - 22 (11+7+4)

Вратари: Фаст - Сорокин

видео Финляндия - Чехия 4:2



16 декабря



Россия - Чехия - 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)



1:0 Плотников (Ковальчук, Белов), 05:40

2:0 Дацюк (Ковальчук), 08:21

3:0 Ткачёв (Андронов, Антипин), 11:27

3:1 Зогорна (Йордан), 27:47

4:1 Телегин (Светлаков, Ничушкин), 42:58

5:1 Ковальчук (Светлаков), 59:03-бол



Броски: 25 (12+2+11) - 20 (5+9+6).

Вратари: Шестеркин - Фурх

видео



17 декабря



Финляндия - Швеция 2:4



18 декабря



Чехия - Швеция 4:1

Россия - Финляндия - 4:3 (3:1, 1:1, 0:1) 0:1 Песонен (Манкинен), 0:46

1:1 Шалунов (Любушкин, Антипин), 1:37

2:1 Яковлев (Плотников), 7:31-бол

3:1 Телегин (Киселевич, Ожиганов), 9:36

3:1. Ковальчук (Дацюк), 32:53

4:2 Хаапала (Хартикайнен, Аалтонен), 36:46

4:3 Аалтонен (Хартикайнен), 40:15



Вратари: Шестеркин - Ортио

Броски: 28 (13+7+8) - 34 (9+11+14).

видео Лучший бомбардир - Миро Аалтонен (Финляндия) — 5 (4+1) очков;

лучший вратарь - Игорь Шестёркин (Россия);

лучший защитник - Давид Рундблад (Швеция);

лучший нападающий - Илья Ковальчук (Россия).

Команды И В Во Вб По Пб П Ш O 1 Швеция 3 2 0 0 0 0 1 8 - 7 (1) 6 2 Россия 3 2 0 0 0 0 1 10 - 7 (3) 6 3 Финляндия 3 1 0 0 0 0 2 9 - 10 (-1) 3 4 Чехия 3 1 0 0 0 0 2 7 - 10 (-3) 3



Положениев общем зачете:



Команды И В Во Вб По Пб П Ш O 1 Россия 6 5 0 0 0 0 1 21 - 10 (11) 15 2 Чехия 6 3 0 0 0 0 3 18 - 19 (-1) 9 3 Финляндия 6 2 0 0 0 0 4 17 - 21 (-4) 6 4 Швеция 6 2 0 0 0 0 4 14 - 20 (-6) 6



Последние победители турнира:



2015 - Чехия

2014 - Россия

2013 - Чехия

2012 - Россия

2011 - Швеция

2010 - Россия

2009 - Финляндия

2008 - Россия

2007 - Россия

2006 - Россия Обсудить последние хоккейные новости можно на нашем форуме







