Евротур. Кубок Первого канала-2016. Итоги

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В Москве прошел очередной московский этап Евротура - Кубок Первого канала-2016.
состав
сборной России
15
декабря
Швеция -
Россия - 3:1 (0:1,
1:0, 2:0)
1:0 Гавриков
(Шумаков), 8:55-бол
1:1 Линдблум , 37:59
2:1 Бертильссон (Умарк), 58:59
3:1 Турессон 59:34 - пустые ворота
броски:
34 (10+10+14) - 22 (11+7+4)
Финляндия
- Чехия 4:2
Вратари:
Фаст - Сорокин
видео
16
декабря
Россия
- Чехия - 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)
1:0 Плотников (Ковальчук, Белов), 05:40
2:0 Дацюк (Ковальчук), 08:21
3:0 Ткачёв (Андронов, Антипин), 11:27
3:1 Зогорна (Йордан), 27:47
4:1 Телегин (Светлаков, Ничушкин), 42:58
5:1 Ковальчук (Светлаков), 59:03-бол
Броски:
25 (12+2+11) - 20 (5+9+6).
Вратари:
Шестеркин - Фурх
видео
17
декабря
Финляндия - Швеция 2:4
18
декабря
Чехия
- Швеция 4:1
Россия
- Финляндия - 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)
0:1
Песонен (Манкинен), 0:46
1:1 Шалунов (Любушкин, Антипин), 1:37
2:1 Яковлев (Плотников), 7:31-бол
3:1 Телегин (Киселевич, Ожиганов), 9:36
3:1. Ковальчук (Дацюк), 32:53
4:2 Хаапала (Хартикайнен, Аалтонен), 36:46
4:3 Аалтонен (Хартикайнен), 40:15
Вратари:
Шестеркин - Ортио
Броски:
28 (13+7+8) - 34 (9+11+14).
видео
Лучший бомбардир - Миро
Аалтонен (Финляндия) — 5 (4+1) очков;
лучший вратарь - Игорь Шестёркин (Россия);
лучший защитник - Давид Рундблад (Швеция);
лучший нападающий - Илья Ковальчук (Россия).
|
|Команды
|И
|В
|Во
|Вб
|По
|Пб
|П
|Ш
|O
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|8
|-
|7
|(1)
|6
|2
|Россия
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|10
|-
|7
|(3)
|6
|3
|Финляндия
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|9
|-
|10
|(-1)
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|7
|-
|10
|(-3)
|3
Положениев
общем зачете:
|
|Команды
|И
|В
|Во
|Вб
|По
|Пб
|П
|Ш
|O
|1
|Россия
|6
|5
|0
|0
|0
|0
|1
|21
|-
|10
|(11)
|15
|2
|Чехия
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|18
|-
|19
|(-1)
|9
|3
|Финляндия
|6
|2
|0
|0
|0
|0
|4
|17
|-
|21
|(-4)
|6
|4
|Швеция
|6
|2
|0
|0
|0
|0
|4
|14
|-
|20
|(-6)
|6
Последние
победители турнира:
2015 - Чехия
2014 - Россия
2013 - Чехия
2012 - Россия
2011 - Швеция
2010 - Россия
2009 - Финляндия
2008 - Россия
2007 - Россия
2006 - Россия