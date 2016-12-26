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26.12.2016 г. 21:44
  
 



Молодежный чемпионат мира 2017
26.12.2016 г. 15:25
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Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдёт с 26 декабря 2016 года по 5 января 2017 года в канадских городах Монреаль и Торонто.







ГРУППА А
матчи пройдут в Монреале

ФИНЛЯНДИЯ
ШВЕЦИЯ
ЧЕХИЯ
ДАНИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ

ГРУППА B 
матчи пройдут в Торонто

РОССИЯ
США
КАНАДА
СЛОВАКИЯ
ЛАТВИЯ


ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД

Время и дата начала матчей указаны по московскому времени. Местное время - минус 8 часов от московского.

26 декабря

Швеция - Дания 21:00
США - Латвия 23:30

27 декабря
Чехия - Финляндия 1:00
Канада - Россия  4:00
Чехия - Швейцария 21:00

28 декабря

Латвия - Россия 00:00
Дания - Финляндия 1:30
Канада - Словакия 4:00

29 декабря

Швейцария - Швеция 1:00
Словакия - США 3:30
Дания - Чехия 21:00
Россия - США 23:30

30 декабря

Финляндия - Швеция 1:30
Латвия - Канада 4:00

31 декабря

Швейцария - Дания 1:00
Словакия - Латвия 3:30
Швеция - Чехия 21:00
США - Канада 23:30

1 января

Финляндия - Швейцария 1:30
Россия - Словакия 4:00


ЗА 9-10 МЕСТА
Серия до 2 побед


2 января

19:00 (Монреаль)

4 января

5:30 (Монреаль)

5 января

19:00 (если потребуется, Монреаль)


ФИНАЛЬНЫЙ РАУНД

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ  (1A-4B, 2A-3B, 1B-4A, 2B-3A)

2 января

21:00 (Монреаль)
23:30 (Торонто)

3 января

01:30 (Монреаль)
04:00 (Торонто)


ПОЛУФИНАЛЫ

4 января

23:00 (Монреаль)

5 января

03:30 (Монреаль)

ЗА 3 МЕСТО

5 января
 
23:30 (Монреаль)

ФИНАЛ

6 января

04:00 (Монреаль)

Время и дата начала матчей указаны по московскому времени. Местное время - минус 8 часов от московского.


ПОСЛЕДНИЕ ПОБЕДИТЕЛИ

2005 Канада
2006 Канада
2007 Канада
2008 Канада
2009 Канада
2010 США
2011 Россия
2012 Швеция
2013 США
2014 Финляндия
2015 Канада
2016 Финляндия

 
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