





Молодежный чемпионат мира 2017



Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдёт с 26 декабря 2016 года по 5 января 2017 года в канадских городах Монреаль и Торонто.















ГРУППА А

матчи пройдут в Монреале



ФИНЛЯНДИЯ

ШВЕЦИЯ

ЧЕХИЯ

ДАНИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ



ГРУППА B

матчи пройдут в Торонто



РОССИЯ

США

КАНАДА

СЛОВАКИЯ

ЛАТВИЯ





ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД



Время и дата начала матчей указаны по московскому времени. Местное время - минус 8 часов от московского.



26 декабря



Швеция - Дания 21:00

США - Латвия 23:30



27 декабря

Чехия - Финляндия 1:00

Канада - Россия 4:00

Чехия - Швейцария 21:00



28 декабря



Латвия - Россия 00:00

Дания - Финляндия 1:30

Канада - Словакия 4:00



29 декабря



Швейцария - Швеция 1:00

Словакия - США 3:30

Дания - Чехия 21:00

Россия - США 23:30



30 декабря



Финляндия - Швеция 1:30

Латвия - Канада 4:00



31 декабря



Швейцария - Дания 1:00

Словакия - Латвия 3:30

Швеция - Чехия 21:00

США - Канада 23:30



1 января



Финляндия - Швейцария 1:30

Россия - Словакия 4:00





ЗА 9-10 МЕСТА

Серия до 2 побед





2 января



19:00 (Монреаль)



4 января



5:30 (Монреаль)



5 января



19:00 (если потребуется, Монреаль)





ФИНАЛЬНЫЙ РАУНД



ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ (1A-4B, 2A-3B, 1B-4A, 2B-3A)



2 января



21:00 (Монреаль)

23:30 (Торонто)



3 января



01:30 (Монреаль)

04:00 (Торонто)





ПОЛУФИНАЛЫ



4 января



23:00 (Монреаль)



5 января



03:30 (Монреаль)



ЗА 3 МЕСТО



5 января



23:30 (Монреаль)



ФИНАЛ



6 января



04:00 (Монреаль)



Время и дата начала матчей указаны по московскому времени. Местное время - минус 8 часов от московского.





ПОСЛЕДНИЕ ПОБЕДИТЕЛИ



2005 Канада

2006 Канада

2007 Канада

2008 Канада

2009 Канада

2010 США

2011 Россия

2012 Швеция

2013 США

2014 Финляндия

2015 Канада

2016 Финляндия



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