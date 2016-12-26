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Молодежный чемпионат мира 2017
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26.12.2016 г. 15:25
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Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдёт с 26 декабря 2016 года по 5 января 2017 года в канадских городах Монреаль и Торонто.
ГРУППА
А
матчи пройдут в Монреале
ФИНЛЯНДИЯ
ШВЕЦИЯ
ЧЕХИЯ
ДАНИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
ГРУППА B
матчи пройдут в Торонто
РОССИЯ
США
КАНАДА
СЛОВАКИЯ
ЛАТВИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД
Время и дата начала матчей указаны по московскому времени. Местное
время - минус 8 часов от московского.
26 декабря
Швеция - Дания 21:00
США - Латвия 23:30
27 декабря
Чехия - Финляндия 1:00
Канада - Россия 4:00
Чехия
- Швейцария 21:00
28 декабря
Латвия - Россия 00:00
Дания - Финляндия 1:30
Канада - Словакия 4:00
29 декабря
Швейцария - Швеция 1:00
Словакия - США 3:30
Дания - Чехия 21:00
Россия - США 23:30
30
декабря
Финляндия - Швеция 1:30
Латвия - Канада 4:00
31 декабря
Швейцария - Дания 1:00
Словакия - Латвия 3:30
Швеция - Чехия 21:00
США - Канада 23:30
1 января
Финляндия - Швейцария 1:30
Россия - Словакия 4:00
ЗА 9-10 МЕСТА
Серия до 2 побед
2 января
19:00 (Монреаль)
4 января
5:30 (Монреаль)
5 января
19:00 (если потребуется,
Монреаль)
ФИНАЛЬНЫЙ РАУНД
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ
(1A-4B, 2A-3B, 1B-4A, 2B-3A)
2 января
21:00 (Монреаль)
23:30 (Торонто)
3 января
01:30 (Монреаль)
04:00 (Торонто)
ПОЛУФИНАЛЫ
4 января
23:00 (Монреаль)
5 января
03:30 (Монреаль)
ЗА 3 МЕСТО
5 января
23:30 (Монреаль)
ФИНАЛ
6 января
04:00 (Монреаль)
Время и дата начала матчей указаны по московскому времени. Местное
время - минус 8 часов от московского.
ПОСЛЕДНИЕ
ПОБЕДИТЕЛИ
2005 Канада
2006 Канада
2007 Канада
2008 Канада
2009 Канада
2010 США
2011 Россия
2012 Швеция
2013 США
2014 Финляндия
2015 Канада
2016 Финляндия